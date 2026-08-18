로드리·야말 제치고 발롱도르 1순위? '73골 폭격' 케인의 속마음

2026 발롱도르를 둘러싼 경쟁이 그 어느 때보다 뜨겁습니다.



압도적인 득점 기록을 남긴 해리 케인을 비롯해 로드리, 라민 야말, 킬리안 음바페 등이 유력 후보로 거론되고 있습니다.



예측시장에서도 높은 평가를 받고 있는 케인은 "내가 할 수 있는 일은 다 했다"며 수상 여부보다 바이에른 뮌헨의 새 시즌에 집중하겠다고 밝혔습니다.



70주년을 맞은 올해 발롱도르 시상식은 오는 10월 26일 사상 처음으로 영국 런던에서 열립니다.



과연 축구계 최고의 개인상은 누구의 품에 안길까요? 〈스포츠머그〉에서 전해드립니다.



(구성·편집 : 박진형, 제작 : 스포츠취재부)