장동혁 "이재명 대통령, 한미동맹 무너뜨려…1분 1초가 위험"

▲ 국민의힘 장동혁 대표

국민의힘 장동혁 대표가 이재명 대통령을 향해 "한미동맹을 무너뜨리고 있다"고 맹비난했습니다.장 대표는 오늘 자신의 SNS에 "이재명 대통령, 한미동맹을 무너뜨리고 있다"며 "1분 1초가 위험한 대통령"이라고 적었습니다.이어 "나는 이란전 발발 당시 이미 '다음 차례는 한반도가 될 것'이라고 예측했다"며 "한미동맹을 다지지 않으면 재앙이 닥쳐올 수 있음을 교섭단체 대표연설 등을 통해 여러 차례 경고한 바 있다"고 지적했습니다.장 대표는 또 "트럼프 미국 대통령은 '북한 김정은이 대화 제의에 응했다'고 밝혔다"며 "미국이 북한과 직접 접촉하고 있음이 드러난 것"이라고 주장했습니다.그러면서 "입만 열면 '자주'를 외치더니, 정작 한반도 문제 논의에는 끼지도 못하고 있다"고 덧붙였습니다.장 대표는 "북한 체제는 더욱 공고해지고 한미동맹은 와해될 것"이라며 "지금의 트럼프 대통령이라면 주한미군 철수까지 밀어붙일 수도 있다"고 경고했습니다.이어 "이 정권은 '한미동맹 문제 없다'는 말만 반복해왔다"며 "새빨간 거짓말로 국민을 속여온 것"이라고 주장했습니다.(사진=연합뉴스)