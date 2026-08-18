'2026 SBS 가요대전 Summer' 28팀 압도적 무대…30주년 'G30' 로고 최초 공개

'2026 SBS 가요대전 Summer'가 28팀의 역대급 라인업과 다채로운 스페셜 무대로 여름을 대표하는 K-POP 축제임을 증명했다.



지난 17일 SBS를 통해 180분 동안 방송된 '2026 SBS 가요대전 Summer'는 'Beat the Heat'을 키워드로 레드벨벳, 피철인(세븐틴 디노), 원필(DAY6), 태용, 텐, 볼빨간사춘기, 스트레이 키즈, 에이티즈, 비비, 최예나, 싸이커스, 키스오브라이프, 제로베이스원, 라이즈, NCT WISH, 베이비몬스터, 넥스지, 미야오, 이즈나, 킥플립, 하츠투하츠 등 최정상 아티스트부터 차세대 루키까지 총 28팀이 참여해 화려한 무대를 선보였다.



이날 MC로는 라이즈 성찬, NCT WISH 시온, 하츠투하츠 이안이 나서 '청량 비주얼 3MC' 조합을 완성했다. 걸그룹 멤버들이 결성한 'SUMMER ANGELS'와 'SUMMER QUEENS' 스페셜 유닛 무대를 비롯해, 루키 보이그룹 연합전 'Red Summer Night' 커버 무대 등 어디서도 볼 수 없는 조합이 시청자들의 눈과 귀를 사로잡았다.



특히 방송 말미에는 1996년부터 이어진 'SBS 가요대전'의 역대 로고와 함께 올해 30주년을 기념하는 'G30' 로고 티저가 최초 공개됐다. 'GLOWING, GROOVE, GRAND'라는 핵심 키워드에 이어 'SBS 가요대전'의 영문명인 GAYODAEJEON과 함께 베일을 벗은 'G30' 로고는 올 겨울 개최될 30주년 'SBS 가요대전'에 대한 기대감을 한껏 끌어올렸다.



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)