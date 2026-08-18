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장애인 시위로 서울역 1호선·4호선 한때 무정차…일부 충돌도

유영규 기자
작성 2026.08.18 10:31 조회수
장애인 시위로 서울역 1호선·4호선 한때 무정차…일부 충돌도
▲ 전국장애인차별철폐연대(전장연) 소속회원들이 18일 서울역에서 '출근길 지하철 탑니다' 시위를 하고 있다.

광복절 연휴 후 첫 출근일인 오늘(18일) 오전 전국장애인차별철폐연대(전장연)이 서울역에서 지하철 탑승 시위를 벌이며 일부 열차가 한때 무정차 통과했습니다.

열차에 탑승하려던 일부 전장연 활동가들과 서울교통공사 관계자들이 대치하기도 했습니다.

전장연이 오늘 서울역 플랫폼에서 탑승 시위를 진행하며 4호선 상·하행선, 1호선 하행선 열차가 오전 8시 49분부터 10시 12분까지 1시간이 넘도록 무정차 통과했습니다.

4호선 상행선 열차가 먼저 무정차 통과하며 활동가들이 반대 방향 열차를 타려고 시도하면서 서울교통공사 관계자들과 충돌이 일어나기도 했습니다.

전국장애인차별철폐연대(전장연) 소속 회원들이 18일 서울역 4호선 사당, 오이도행 승강장에서 지하철 탑승을 시도, 서울교통공사 관계자들과 대치하고 있다. (사진=연합뉴스)

서울교통공사 관계자들이 탑승을 제지하며 이들은 결국 열차에 타지 못했습니다.

전장연은 기획예산처에 장애인 권리 예산을 반영할 것을 요구하며 오늘부터 매일 출근길 지하철 선전전을 진행하겠다고 밝혔습니다.

이들은 중구 한국재정정보원 앞에도 천막 농성장을 설치해 장애인 이동권·장애인 권리 보장 예산 보장 등을 촉구하고 있습니다.

또 오늘부터 매일 오전 한국재정정보원에 모여 정은경 보건복지부 장관 자택으로 행진해 포체투지(匍體投地)를 진행합니다.

포체투지는 불교의 '오체투지'에서 '오'(五) 대신 '기어갈 포'(匍) 자를 써서 중증장애인들의 간절함을 표현하는 행동을 뜻합니다.

(사진=연합뉴스)
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