'파죽의 7연승' 휴온스, 하이원 꺾고 PBA 팀리그 2R 선두 질주

▲ 휴온스의 승리 세리머니

프로당구 PBA에서 휴온스가 하이원리조트를 제압하고 파죽의 7연승을 달리며 2라운드 단독 선두를 굳게 지켰습니다.휴온스는 17일 경기도 화성시 화성종합경기타운 체육관에서 열린 웰컴저축은행 PBA 팀리그 화성특례시 투어 2026-2027 엿새째 경기에서 하이원리조트를 세트 스코어 4대 2로 꺾었습니다.1라운드 마지막 경기를 포함해 7연승을 질주한 휴온스는 2라운드 전승(6승·승점 15)으로 단독 1위 자리를 수성했습니다.강동궁과 로빈슨 모랄레스(콜롬비아)가 나선 1세트와 김예은-서한솔이 호흡을 맞춘 2세트를 연달아 따낸 휴온스는 3, 4세트를 내주며 흔들렸으나, 5세트 응오딘나이(베트남)와 6세트 김세연의 활약을 묶어 경기를 마무리했습니다.2위 크라운해태(5승 1패·승점 13)의 추격도 매섭습니다.크라운해태는 다비드 마르티네스(스페인)와 백민주가 각각 2승씩을 책임지는 맹활약을 펼치며 신생팀 브레이커스를 4대 0으로 완파하고 3연승을 달렸습니다.하나카드는 웰컴저축은행을 상대로 세트 스코어 0대 3으로 끌려가다 4대 3 대역전승을 거뒀습니다.이 승리로 하나카드는 PBA 팀리그 역대 5번째로 정규리그 통산 100승 고지를 밟았습니다.이 밖에도 NH농협카드는 1세트에서 조재호와 마민껌(베트남)의 퍼펙트 큐 합작에 힘입어 우리금융캐피탈을 4대 1로 꺾었고, 에스와이는 하림을 상대로 4대 2 역전승을 거두고 2연승을 챙겼습니다.(사진=PBA 제공, 연합뉴스)