임영웅, 데뷔 10주년 선물…9월 8일 스페셜 앨범 'IM HERO 10' 공개

가수 임영웅이 스페셜 디지털 앨범을 발표한다는 소식을 직접 공개했다.



18일 오전 임영웅 공식 SNS 채널을 통해 컴백 소식이 담긴 영상이 공개됐다. 공개된 영상에는 긴박하고 웅장한 분위기 속에서 축제를 준비하듯 분주한 사람들의 모습과 형형색색 화려한 탈을 쓴 사람들의 모습이 이어지며 새 앨범에 대한 궁금증과 기대감을 높였다. 이후 'IM HERO 10'이라는 문구가 등장하며 임영웅의 컴백을 다시 한번 알렸다.



소속사에 따르면 지난 8일 데뷔 10주년을 맞은 임영웅은 이번 스페셜 디지털 앨범을 통해 영웅시대에게 특별한 선물을 전할 계획이다. 이어 2026 콘서트 'IM HERO - THE STADIUM 2'로 팬들과 가까이서 만난다.



스페셜 디지털 앨범 'IM HERO 10'은 오는 9월 8일 오후 6시 공개된다. 임영웅은 새 앨범 발매에 이어 9월 4일부터 6일까지 사흘간 고양종합운동장 주경기장에서 콘서트 'IM HERO - THE STADIUM 2'도 개최한다.



사진 제공=물고기뮤직







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)