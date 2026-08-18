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네이마르, '골키퍼 시간 끌기 방지 규정'으로 1분 강제 퇴장 '1호'

김형열 기자
작성 2026.08.18 10:15 조회수
네이마르, '골키퍼 시간 끌기 방지 규정'으로 1분 강제 퇴장 '1호'
▲ 네이마르

브라질 축구 스타 네이마르(34·산투스)가 자국 리그에서 골키퍼의 시간 끌기 방지를 위해 시범 도입된 규정에 따라 1분간 강제 퇴장당한 첫 번째 선수가 됐습니다.

브라질 프로축구 세리에A(1부)는 골키퍼가 부상 치료를 이유로 의도적으로 시간을 끄는 것을 막기 위한 규정을 시범적으로 시행 중입니다.

이 규정은 2026-2027시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 등에서도 도입할 예정으로, 골키퍼의 치료를 위해 경기가 중단되면 재개될 때 해당 팀 감독은 필드 플레이어 중 한 명을 지목해 1분 동안 그라운드를 떠나도록 해야 하는데, 만약 감독이 10초 안에 선수를 지정하지 못하면, 그 팀 주장이 1분간 그라운드 밖으로 나가 있어야 합니다.

그런데 산투스가 이날 바스쿠 다가마를 3대 0으로 꺾은 경기에서 이 규정이 브라질 1부 리그 최초로 적용됐습니다.

산투스의 골키퍼 가브리에우 브라장이 치료를 요청하면서 새 규정이 발동됐고, 산투스 쿠카 감독이 10초 안에 다른 선수를 선택하지 못하자 주심은 주장인 네이마르에게 경기장을 떠나라고 지시했습니다.

브라질이 2026 북중미 월드컵 16강에서 탈락한 뒤 국가대표 은퇴를 선언하고 소속팀에 전념하는 네이마르는 이날 풀타임을 소화했습니다.

(사진=게티이미지)
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