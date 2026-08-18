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코케 연락 뒷이야기부터 등번호 '7번' 각오까지…이강인의 AT 마드리드 입단식 말말말

작성 2026.08.18 15:30 조회수
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18일(한국 시간), 스페인 마드리드의 리야드 에어 메트로폴리타노에서 아틀레티코 마드리드로 이적한 이강인의 공식 입단식이 열렸습니다.

이강인은 "우승을 향한 강한 야망과 열정을 안고 이곳에 왔다"며 당찬 출사표를 던졌는데요. "계약 결정의 가장 큰 이유 중 하나"라며 밝힌 주장 코케의 직접 연락 뒷이야기부터, 훈련에서 겪은 시메오네 감독의 남다른 열정에 대한 소감까지 솔직하게 전했습니다.

이강인의 입단 소감을 <스포츠머그>에서 전해드립니다.

(구성·편집 : 주현, 제작 : 스포츠취재부)
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