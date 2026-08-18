코케 연락 뒷이야기부터 등번호 '7번' 각오까지…이강인의 AT 마드리드 입단식 말말말
18일(한국 시간), 스페인 마드리드의 리야드 에어 메트로폴리타노에서 아틀레티코 마드리드로 이적한 이강인의 공식 입단식이 열렸습니다.
이강인은 "우승을 향한 강한 야망과 열정을 안고 이곳에 왔다"며 당찬 출사표를 던졌는데요. "계약 결정의 가장 큰 이유 중 하나"라며 밝힌 주장 코케의 직접 연락 뒷이야기부터, 훈련에서 겪은 시메오네 감독의 남다른 열정에 대한 소감까지 솔직하게 전했습니다.
이강인의 입단 소감을 <스포츠머그>에서 전해드립니다.
(구성·편집 : 주현, 제작 : 스포츠취재부)
이강인은 "우승을 향한 강한 야망과 열정을 안고 이곳에 왔다"며 당찬 출사표를 던졌는데요. "계약 결정의 가장 큰 이유 중 하나"라며 밝힌 주장 코케의 직접 연락 뒷이야기부터, 훈련에서 겪은 시메오네 감독의 남다른 열정에 대한 소감까지 솔직하게 전했습니다.
이강인의 입단 소감을 <스포츠머그>에서 전해드립니다.
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