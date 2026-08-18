김민석, 23일 대표 취임 후 첫 고위당정…부동산 세제 등 논의할 듯

▲ 더불어민주당 김민석 신임 당 대표

민주당과 정부는 오는 23일 김민석 대표 취임 후 첫 고위당정협의회를 개최합니다.박성준 수석대변인은 오늘(18일) 국회에서 열린 김 대표와 강훈식 청와대 비서실장 간 회동 후 기자들과 만나 "일요일(23일) (오전) 11시께 고위당정협의회를 열 것 같다"고 밝혔습니다.박 수석대변인은 이번 협의회에 대해 "상견례"라면서도 "현안이 논의될 것"이라고 설명했습니다.이에 따라 협의회에서는 정부의 부동산 세제 개편안과 주택 공급 대책 등이 두루 논의될 것으로 보입니다.한편 박 수석대변인은 김 대표의 국민의힘 예방 계획에 대한 물음에 김 대표가 전날 취임 일성으로 제시한 'ABC 플랜'을 언급하며 "김 대표가 확장 정치로서 정치, 덧셈 정치를 하지 않겠나"라고 답했습니다.이어 "거기(ABC 플랜)에 함축적인 의미가 다 포함돼 있는 것 같다"고 덧붙였습니다.김 대표가 밝힌 ABC 플랜은 '먹고사는 민생 정치·생활비 정치'(Affordability), '크고 넓은 덧셈·확장 정치'(Broadening), '유능한 민생 중심 정치'(Competence)를 의미합니다.(사진=연합뉴스)