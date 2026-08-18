김민석, 강훈식 포옹하며 "벽 없는 원팀 기대와 책임감"

▲ 더불어민주당 김민석 대표(왼쪽)가 18일 국회에서 취임 축하 인사차 방문한 강훈식 대통령비서실 비서실장을 만나 반갑게 포옹하고 있다.

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김민석 민주당 신임 대표와 강훈식 대통령 비서실장이 오늘(18일) 상견례를 하고 한목소리로 긴밀한 당청 관계 및 여권 진영의 통합을 강조했습니다.김 대표는 오늘 오전 당선을 축하하는 이재명 대통령의 난을 들고 국회 당 대표실을 찾은 강 실장과 홍익표 청와대 정무수석, 정을호 정무비서관을 맞이했습니다.김 대표는 "(국무총리를 하다가) 당에 와서 집에 들어온 것 같은 느낌이 드는데, 한편으로는 강 실장과 홍 수석을 뵈니 또 집에 온 것 같은 느낌"이라며 "벽이 없는 원팀으로 소통이 이뤄지겠다는 기대와 책임감을 갖는다"고 말했습니다.김 대표가 총리 시절 청와대에서 열린 국무회의 등에서 함께 국정을 논의했던 점을 언급한 것으로 보입니다.김 대표는 어제 전당대회 직후 집중호우로 피해를 본 경남 거제를 방문한 사실을 전하며 "어떻게 주민 피해를 빨리 보상하고 (주민의) 트라우마 같은 게 없도록 도와드릴지 정부도 최선을 다해 주시고, 당도 최선을 다하겠다"고 했습니다.그러면서 '국민을 지키는 든든한 민주당'이라고 적힌 백드롭을 소개하기도 했습니다.김 대표는 이어 "앞으로 정부와 대통령의 국정 방향을 잘 뒷받침하며 당은 민생의 촉수를 펼쳐 민생 현장의 목소리를 담아 민심을 청와대와 정부에 전달하겠다"면서 "그렇게 국정이 안정적으로 갈 수 있도록 하겠다"고 강조했습니다.이에 강 실장은 "당 대표가 당선되면 정무수석이 난을 전달하는 게 관례였는데 전임 당 대표 때도 그렇고 비서실장이 와서 축하 난을 드리고 있다"며 "그만큼 당청, 당정이 원팀으로 뛰는 역할이 중요하다고 인식하기 때문"이라고 화답했습니다.강 실장은 "당은 국민과 가장 가까운 곳에서 민심을 듣는 곳"이라며 "정부가 미처 듣지 못한 목소리, 놓치고 있는 현장의 어려움이 있다면 언제든지 가감 없이 말씀해주실 것이라고 생각한다"고 말했습니다.아울러 "정부도 당의 목소리를 더 많이 듣고 현장의 민심을 국정에 더 충실히 반영하겠다"면서 "더 건강하고 긴밀한 당청 관계가 만들어지기를 희망한다"고 밝혔습니다.강 실장은 전당대회 기간 극심했던 갈등을 염두에 둔 듯 "이제 모두 하나가 돼 민주당을 잘 이끌어주실 것으로 기대한다"며 "뜨거운 경쟁과 에너지로, 김 대표를 중심으로 민주당은 단단한 하나가 될 것으로 기대한다"고 했습니다.두 사람은 인사말이 끝난 뒤 김태선 당 대표 비서실장의 제안에 따라 취재진 앞에서 포옹하는 모습을 연출하기도 했습니다.한편, 한성숙 국무총리 역시 이날 채이배 총리 비서실장을 통해 김 대표에게 축하 난을 보내왔습니다.(사진=연합뉴스)