매일 밤 당기는 야식, 단순 습관 아닐 수도…'야식증후군' 주의

잠들기 아쉬운 밤 밤마다 야식을 찾는 일이 수개월째 반복되고 있다면 단순한 습관이 아니라 '야식증후군'은 아닌지 살펴볼 필요가 있습니다.



오늘(18일) 의료계에 따르면 밤마다 반복되는 야식은 단순히 즐거움을 찾는 행위를 넘어 치료가 필요한 '야식증후군'일 수 있어 주의가 필요합니다.



야식증후군은 1955년 학계에 처음 보고된 이후 현재 미국정신의학회 정신질환 진단기준(DSM-5)에도 등재된 섭식장애의 하나입니다.



전체 인구의 1.5% 정도에서 나타나며, 비만한 사람에게서는 10명 중 1명꼴로 발생합니다.



하루에 섭취하는 총 25% 이상을 저녁 식사 이후에 먹거나, 일주일에 2차례 이상 자다가 일어나 음식을 먹는 행위가 3개월 이상 지속된다면 야식증후군을 의심해 볼 수 있습니다.



야식증후군을 개인의 식탐이나 의지박약으로 단순화하는 건 바람직하지 않습니다.



박형준 삼성서울병원 가정의학과 교수는 "밤마다 음식을 찾게 되는 것은 개인의 의지가 약해서가 아니라 스트레스와 호르몬 변화가 만들어내는 절박한 몸의 신호"라고 표현했습니다.



하루 종일 스트레스를 받은 몸은 이를 견디기 위해 스트레스 호르몬인 '코르티솔'을 분비하는데, 이 수치가 계속 높게 유지되면 뇌는 스트레스를 완화하기 위해 이른바 행복 호르몬인 '세로토닌'을 찾게 됩니다.



세로토닌 분비를 가장 빠르게 자극하는 것이 탄수화물과 당분이어서 자연스럽게 달고 짜고 기름진 음식에 손이 갑니다.



여기에 포만감을 느끼게 하는 '렙틴'과 식욕을 촉진하는 '그렐린'의 균형까지 무너지면 식욕이 비정상적으로 커져 밤 시간대 폭식으로 이어지게 됩니다.



야식증후군의 진짜 문제는 반복되는 야식이 일시적인 체중 증가에 그치지 않는다는 점입니다.



늦은 시간 음식을 먹고 바로 누우면 위산이 역류해 역류성 식도염이 생길 수 있습니다.



위가 밤새 벌이는 소화 활동이 깊은 수면을 방해하기도 합니다.



수면의 질이 떨어지면 다음 날 피로가 쌓이고, 그 피로가 다시 극심한 스트레스와 호르몬 불균형을 일으켜 밤에 음식을 찾게 만드는 악순환으로 이어집니다.



내장지방과 복부지방의 축적에 이어 비만으로 인한 각종 합병증도 경계해야 할 대상입니다.



야식증후군은 무작정 참는다고 해결되지 않습니다.



배가 고플 때는 먼저 물 한 잔을 마셔 가짜 허기인지 확인하고, 그래도 배가 고프다면 따뜻한 우유나 소량의 견과류처럼 위장에 부담이 적은 음식을 선택하는 것이 좋습니다.



무엇보다도 하루 세 끼를 규칙적으로 먹되 저녁은 가볍게 마무리하고, 최소 취침 2∼3시간 전에는 식사를 마치는 습관이 도움이 됩니다.



박 교수는 "무작정 먹지 말라고 하기보다는 야식으로 스트레스 푸는 방법 이외의 자신만의 스트레스 해소 방법을 찾아보는 게 중요하다"며 "규칙적 식사와 운동, 일정한 취침 시간 등으로 생체 리듬을 회복하는 게 야식증후군을 극복하는 가장 좋은 방법"이라고 조언했습니다.



(사진=삼성서울병원 제공, 연합뉴스)