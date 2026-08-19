위장전입, 위장이혼까지…'특수학교 입학전쟁' 이면의 '잔혹한 현실' [취재파일]

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'위장전입'으로 입학에 성공했지만, 그에겐 자녀가 하나 더 있었다

"미리 이사 왔는데, 지원자 부모 중 '위장이혼'이 있다네요"

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특수학교에 가지 못한 아이는 결국 공교육 밖으로 밀려났다

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특수학교만 가야 하는 건 아닙니다만,

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준비되지 않은 통합교육이 낳은 '특수학교 맹모삼천지교'