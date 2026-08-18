오늘까지 제주 최고 60mm 더 온다…추가 피해 우려

<앵커>



연휴 기간 동안 영남 지역에 많은 비가 집중 됐습니다. 앞으로의 날씨는 어떨지 자세한 날씨 소식 기상센터 연결합니다.



안수진 캐스터?



<기상캐스터>



연휴 기간 동안 영남 지역에 극한호우가 집중됐습니다.



거제 지역에서는 시간당 100mm가 넘는 기록적인 폭우가 쏟아졌고요.



비가 내리기 시작한 후로 현재까지 1,000mm에 가까운 많은 비가 내렸습니다.



현재도 일부 경남과 제주 지역을 중심으로 비구름이 위치해 있고요.



제주 지역에는 호우주의보도 내려졌습니다.



비는 다행히도 오전 중이면 대부분 마무리가 되겠지만, 제주 지역은 오후까지 이어지겠습니다.



예상되는 강수량 살펴보시면 남부 지방에 적게는 5에서 많게는 40mm, 경남 남해안 지역에 10에서 최고 50mm, 제주 지역에도 10에서 60mm의 비가 더 내리겠습니다.



오후부터 밤사이 대기 불안정으로 곳곳에서는 요란한 소나기가 쏟아질 때 있어서 작은 우산은 꼭 챙겨 나오셔야겠습니다.



일부 호남 지역에 폭염특보가 다시 내려졌고요.



오늘(18일) 대부분 지역의 체감온도 33도 이상 오르며 무덥겠습니다.



내일과 모레는 충청 이남 지역을 중심으로 다시 비 예보가 나와 있습니다.



(안수진 기상캐스터)