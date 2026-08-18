무대서 손 떨고 눈물 보인 제니…"힘들었던 순간도 소중히 받아들여" 소감

그룹 블랙핑크 멤버 제니가 페스티벌 무대에서 이례적으로 손을 떨고 당황한 기색을 보여 팬들의 우려를 산 가운데, 자신의 SNS에 지난 3개월간의 여정을 돌아보는 장문의 소감을 남겼다.



제니는 지난 17일 자신의 소셜미디어 계정에 "지난 3개월 동안 모든 페스티벌에서 저에게 보내주신 사랑과 에너지에 정말 감사하다. 그 시간 동안 제가 얼마나 많은 것을 경험하고, 배우고, 성장했는지 말로 다 표현하기가 어려울 정도"라면서 "돌이켜보면 예상하지 못했던 순간도 정말 많았고, 좋았던 때도 힘들었던 때도 많았다. 그런 것들이 결국 삶의 한 부분이라는 걸 깨닫게 됐다. 모든 것이 완벽할 수는 없고, 어쩌면 애초에 완벽할 필요도 없는 것 같다"고 밝혔다.



그러면서 "힘들었던 순간들까지도 그 자체로 받아들이고 이 모든 여정을 소중하게 생각하는 법을 배우고 있다. 그런 순간들이 저에게 정말 많은 것을 가르쳐줬고, 제가 성장할 수 있도록 해줬다."며 성숙한 모습을 보였다.



3개월간 함께한 스태프들을 향해 제니는 "이 모든 순간은 저와 함께 무대를 만들어준 정말 멋진 사람들이 없었다면 가능하지 않았을 것이다. 매 공연마다 끝없는 노력과 열정을 쏟아주시고 모든 것을 다해주셔서 정말 감사하다"고 전했다.



끝으로 "저는 이제 이 챕터를 정말 많은 사랑과 감사, 새로운 영감과 함께 마무리하려고 한다"며 "이 여정을 저와 함께 해줘서 고맙다"고 인사했다.



제니는 지난 14일 도쿄 공연에 이어 16일 오사카에서 페스티벌 여정의 마지막 무대였던 '서머소닉 2026' 무대에 올랐는데, 당시 영상에는 제니가 공연 도중 여러 차례 의상을 신경 쓰며 뒤를 돌아 상의를 급히 정리하는 모습이 담겼다. 마이크에 문제가 생긴 듯 장비를 가리키며 스태프에게 상황을 알리는 장면도 포착됐다.



특히 입술을 깨물며 감정을 추스르는 모습과 손을 떨며 머리카락을 쓸어 넘기는 장면이 카메라에 잡혀 팬들의 우려를 샀다. 제니는 공연 중 관객들에게 의상에 문제가 생겼다고 직접 설명하며 예상보다 더운 날씨와 땀 때문에 발생한 문제라는 취지로 양해를 구한 뒤 무대를 이어갔고, 마지막 인사에서는 감정이 북받친 듯 눈물을 보이기도 했다.



한편 제니는 콤플렉스콘 홍콩 2026을 비롯해 거버너스 볼 뮤직 페스티벌, 로스킬레 페스티벌, 오프너 페스티벌, 매드 쿨 페스티벌, 롤라팔루자 시카고, 서머소닉까지 세계 각지 대형 페스티벌 무대를 소화했다. 지난 8일에는 블랙핑크 데뷔 10주년을 맞아 지수, 로제, 리사와 함께 서울 국립중앙박물관에서 열린 팬 이벤트에 참석해 국내 팬들과 만나기도 했다.







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)