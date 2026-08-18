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6월 외국인 보유 미 국채 감소…중국·일본·영국 감소

유덕기 기자
작성 2026.08.18 09:20 조회수
6월 외국인 보유 미 국채 감소…중국·일본·영국 감소
▲ 미 재무부 건물

지난 6월 외국인이 보유한 미국 국채 물량이 감소했습니다.

현지 시간 17일 미국 재무부 자료에 따르면, 6월 외국인의 미국 국채 보유량은 9조 2천990억 달러로, 5월의 9조 3천710억 달러에서 줄어들었습니다.

하지만 전년 동기 대비로는 2.3% 증가했습니다.

미국을 제외하고 미국 국채 3위 보유국인 중국은 6월 미국 국채 보유액이 6천334억 달러로 5월 6천593억 달러에서 4% 줄었습니다.

전년 동기 대비로는 13% 이상 감소했습니다.

6월 보유액은 2008년 9월(6천182억 달러) 이후 최저 수준입니다.

1위 보유국 일본이 6월 1조 1천160억 달러로 5월의 1조 1천430억 달러에서 2.3% 줄었습니다.

2위인 영국은 6월 9천399억 달러로 5월 9천486억 달러에서 1% 감소했습니다.

영국은 글로벌 투자자들의 주요 국채 보관 허브로 널리 알려져 있으며, 영국의 자금 흐름은 헤지펀드들의 투자 포지션을 가늠하는 지표로 평가됩니다.

(사진=게티이미지)
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