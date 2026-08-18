'빨리빨리' 대신 '한땀 한땀'…손끝 힐링 찾는 청년 '뜨개인'들

▲ 뜨개인들이 애청하는 50만 구독 유튜브 '바늘이야기 김대리'

"들이는 시간에 비례해 결과물이 나온다는 점에서 참 정직해요."대학원생 정 모(26) 씨는 새로운 취미인 뜨개질에 매료된 이유를 이렇게 설명했습니다.최근 20·30세대를 중심으로 뜨개질이 인기 취미로 부상하면서 전통 시장뿐만 아니라 도심 카페와 온라인 커뮤니티에서도 젊은 '뜨개인'(뜨개질 동호인)들을 쉽게 만날 수 있게 됐습니다.음료를 마시며 뜨개질을 즐기는 '뜨개 카페'는 실과 부자재 판매는 물론 원데이 클래스까지 운영하며 인기를 얻고 있습니다.일부 매장은 '뜨개 성지'로 입소문을 타며 젊은 층의 발길이 이어지는 중입니다.소셜미디어(SNS)상에서도 '뜨개인', '뜨개스타그램', '뜨린이' 등 관련 게시물이 확산하고 있으며, 소모임이나 '뜨개 파티' 등 동호인 간의 오프라인 교류도 활발하게 이루어지고 있습니다.뜨개질을 즐기는 방식도 한층 진화했습니다.유튜브나 인스타그램으로 도안을 찾아 독학하고 당근이나 오픈채팅 등 지역 커뮤니티를 통해 모임에 참여하는 방식이 보편화됐습니다.혼자 시작한 '집콕' 취미가 오프라인 공간으로 자연스럽게 확장되는 모습입니다.반려견 장난감을 직접 만들어 선물한다는 직장인 김 모(25) 씨는 "요즘은 뭐든지 빨리 얻어질 수 있지만 뜨개질은 실을 한 줄 한 줄 엮어서 천천히 얻어지는 결과물"이라며 "나중에 완성된 것을 보면 뿌듯하다"고 전했습니다.최근 경기도 용인 지역 20대 뜨개 모임에 가입한 임 모(26) 씨 역시 "다른 사람들이 올린 도안을 참고하려고 가입했다가 머리 끈을 직접 만들어 공유하기도 했다"며 "머릿속으로 생각한 디자인을 직접 만들 수 있는 일이 많지 않은데, 뜨개질은 그런 점에서 매력적인 것 같다"고 말했습니다.이러한 열풍은 숫자 데이터로도 드러납니다.인스타그램에서 뜨개질, 뜨개 등 관련 해시태그를 담은 게시물은 200만 건을 돌파했습니다.신한카드 빅데이터연구소에 따르면 2024년 1~10월 뜨개질 카페 이용 건수는 전년 동기 대비 105% 급증했습니다.전문가들은 20·30 세대의 뜨개질 열풍을 자극적인 디지털 환경에 대한 피로감에서 벗어나 아날로그 활동으로 성취감과 마음의 안정을 찾으려는 움직임으로 풀이합니다.이홍주 숙명여대 소비자경제학과 교수는 "청년층의 뜨개질 유행은 디지털 시대에 대한 반작용이자 자기표현과 소비가 결합한 현상"이라며 "쇼츠처럼 즉흥적인 디지털 콘텐츠가 범람하는 환경에서 디지털 디톡스와 함께 '보는 재미'보다 '하는 재미'를 주는 생산적인 여가가 될 수 있다"고 분석했습니다.하재근 문화평론가도 "젊은 세대가 복고 열풍 속에서 과거의 아날로그 문화를 통해 디지털 시대에서 잠시 벗어나 여유와 힐링을 얻으려는 가운데 '할매니얼(젊은 세대가 선호하는 복고 감성)' 문화의 연장선에서 뜨개질도 재발견된 것으로 볼 수 있다"고 분석했습니다.(사진=유튜브 채널 '바늘이야기 김대리' 캡처, 연합뉴스)