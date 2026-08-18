엔비디아, 오픈AI 데이터센터에 150조원 보증…순환금융 지적도

▲ 엔디비아 본사

엔비디아(NVIDIA)가 오픈AI의 데이터센터 구축 사업에 1천억 달러가 넘는 금융 보증을 제공하기로 했습니다.엔비디아는 현지시간 17일, 오픈AI가 미국 오하이오주 피크카운티에 건설 중인 데이터센터를 임차하는 데 필요한 비용 중 최대 1,050억 달러(한화 약 149조 원)에 대해 보증을 제공하는 계약을 체결했다고 밝혔습니다.엔비디아는 해당 데이터센터를 실제 건설하는 일본 소프트뱅크 자회사 SB에너지에도 15억 달러(약 2.1조 원)를 투자해 소프트뱅크 그룹·오픈AI와 함께 공동 주주로 참여합니다.이번 계약에 따라 SB에너지는 해당 부지에 데이터센터를 건립하고 전력 공급망 인프라까지 구축해 이를 직접 소유하며, 오픈AI는 해당 데이터센터 전체를 20년 간 장기 임차해 독점사용하게 됩니다.엔비디아는 전체 프로젝트 중 절반에 해당하는 1단계 사업에 한해 보증을 제공하며, 잔여분에 대한 보증 여부는 추후 결정할 수 있는 옵션을 보유하게 됐습니다.이와 같은 대규모 보증을 둘러싸고 실리콘밸리와 월가에서는 엔비디아가 보증을 서서 빌린 돈으로 오픈AI가 다시 엔비디아의 AI 칩을 구매하게끔 하는 '순환 금융'이라는 지적이 제기됐습니다.젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)는 이러한 우려에 대해 홈페이지 게시글을 통해 "이것은 순환금융인가? 그렇지 않다"며 "오픈AI가 임대료를 납부하고 용량이 가동되면 엔비디아의 잔여 위험은 감소한다"고 반박했습니다.그러면서, "이는 우리가 공급망 관리에 적용하는 원칙과 동일한 방식"이라며 "고객 수요를 파악할 수 있고 이를 통해 장기적인 생산 능력을 확보할 수 있을 때 핵심 자원을 투입하는 것"이라고 주장했습니다.그는 이번에 확보한 데이터센터를 통해 그래픽처리장치(GPU) 150만 개가 가동되며, 엔비디아는 이 데이터센터를 포함해 2030년까지 오픈AI를 상대로 6천억 달러(약 849조원)의 매출을 올릴 수 있을 것이라고 전망했습니다.(사진=게티이미지)