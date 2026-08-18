[날씨] 오늘까지 최고 60mm 더…추가 피해 우려

<앵커>



경남을 비롯한 남부 지방에는 오늘(18일)도 비가 더 올 예정이라고 합니다.



오늘 날씨는 박세림 캐스터가 전해드립니다.



<기상캐스터>



현재 레이더 영상 보시면 남해상에서 강한 선형 강수대가 유입되면서 남해안 지역에 자리 잡은 모습을 볼 수 있습니다.



현재 남해안과 제주를 중심으로 시간당 5에서 20mm 안팎의 비가 내리는 가운데 남해안은 오전까지, 제주는 오후까지 비가 더 이어지겠습니다.



비의 양은 5에서 60mm 안팎이 예상됩니다.



한편 오후에서 저녁 사이 곳곳에 소나기가 지날 텐데요.



양은 경기 북부와 강원 내륙, 충청권 남부에 5에서 30mm 안팎, 남부 지방은 5에서 60mm 안팎으로 양이 제법 많겠습니다.



남해안을 중심으로 지반이 많이 약해진 가운데 오늘 이렇듯 추가적인 강수가 예상돼 피해 없도록 안전사고에 각별히 유의하셔야겠습니다.



아침까지 서쪽 지역은 안개가 다소 짙겠습니다.



현재 기온 서울과 대구가 24.2도로 시작하고요.



오늘 한낮에 서울과 강릉, 대구와 광주 32도까지 오르는 등 어제보다 1도에서 7도가량 높아 무덥겠습니다.



내일과 모레 사이에는 충청 이남 지역에, 토요일에는 중부에 비 예보가 나와 있습니다.



(박세림 기상캐스터)