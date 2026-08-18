1. 경남 거제 이틀간 900mm 폭우…산사태로 3명 사상



이틀 동안 경남 거제에 900mm가 넘는 폭우가 쏟아졌습니다. 산사태가 아파트를 덮쳐 1명이 숨지고 2명이 다쳤습니다.



2. 도로 마비·주택 침수…오늘까지 60mm 더 온다



통영과 부산에도 어제(17일) 하루 450mm가 넘는 큰비가 쏟아져 도로가 마비되고 주택 침수가 잇따랐습니다. 경남 남해안에는 오늘까지 많게는 60mm의 비가 예보돼 있어 추가 피해가 우려됩니다.



3. 민주당 새 당대표 김민석…최고위원은 '친청'이 웃었다



민주당 새 당대표에 김민석 의원이 선출됐습니다. 최고위원에는 친청계 최민희, 이성윤, 한민수 의원과 친명계 박선원, 서미화 의원이 당선됐고 이재명 대통령의 측근 김용 후보는 낙선했습니다.



4. "김정은 응답해 와…한국, 이란 작전 지원 요청 거절"



트럼프 미국 대통령이 한미훈련 축소 지시에 이어 자신의 북미대화 요청에 대해 북한 김정은 위원장의 응답이 있었다고 밝혔습니다. 한국이 이란의 비핵화 노력 동참을 거절했다고 재차 밝히며 우리 정부를 압박했습니다.