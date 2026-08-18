'친청계 3인' 전원 최고위원 입성…김용은 탈락

<앵커>



민주당 새 최고위원으로는 친청계 3명, 최민희, 이성윤, 한민수 의원과 친명계 2명, 박선원, 서미화 의원이 뽑혔습니다. 승부처 5위 자리를 놓고 경쟁을 벌여온 친명계 김용 후보는 탈락했습니다.



이어서 하정연 기자입니다.



<기자>



이번 8.17 전당대회에서는 김민석 신임 대표와 호흡을 맞출 5명의 선출직 최고위원도 확정됐습니다.



최고위원 경선 결과 최민희 의원이 18.35%의 득표율로 1위를 기록해 수석 최고위원에 선출됐고 이어 박선원 17.57, 서미화 16.60, 이성윤 16.35, 한민수 15.86% 순으로 당선됐습니다.



당선권인 5위를 두고 접전을 벌여온 김용 후보는 득표율 15.26%로 6위에 그쳐 최종 탈락했습니다.



그제(16일) 친명계에서 최고위원 경선에 나섰던 김영호·임미애 후보가 김 후보 지지를 호소하며 사퇴까지 했지만 지도부 입성에 끝내 실패한 겁니다.



이번에 선출된 5명의 최고위원 중 친청계는 최민희, 이성윤, 한민수 의원 3명, 친명계는 박선원 서미화 의원 두 명입니다.



다만 김민석 당대표가 지명할 수 있는 최고위원 2명은 남아있지만 선출직 최고위원은 정치적 위상이 다른 만큼 당 운영에도 상당한 영향을 미치게 됩니다.



그동안 최고위원 경선 과정에서는 치열한 신경전이 벌어져 갈등 양상을 보이기도 했습니다.



[최민희/민주당 의원 : 갑자기 반명, 분열주의, 신천지 3자 비밀연합을 깨는 게 이번 전당대회의 본질이라는 폭탄 선언이 나왔고. 근거 없는 공격이었다면 거꾸로 그 책임을 물어야겠죠.]



[서미화/민주당 의원 : 지난 1년 동안 민주당 지도부는 어떠했습니까? 중요한 순간마다 정부와 엇박자 내고. (지난 지방선거에서도) 서울을 탈환하지 못했습니다. 오죽하면 집권 야당이란 말을 다 들었겠습니까.]



김민석 신임 민주당 당대표와 이번 전당대회에서 선출된 최고위원이 참석하는 전체 회의는 내일(19일) 부산에서 열릴 예정입니다.



(​​​​​영상취재 : 김용우, 영상편집 : 이승진)