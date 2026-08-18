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"숲속 수상한 차량" 신고…운전자 갇힌 채 '활활'

고희경 기자
작성 2026.08.18 08:02 조회수
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미국에서 불길에 휩싸인 차량에 갇힌 운전자가 극적으로 구조되는 현장이 포착됐습니다.

울창한 숲 사이로 시뻘건 불길과 검은 연기가 치솟습니다.

미국 텍사스주에서 포착된 모습인데요.

숲속에 수상한 차량이 있단 신고에 경찰과 보안관이 출동했다가 불길에 휩싸인 차량을 발견했습니다.

차량은 가파른 비탈 아래에 있었고 안에는 운전자가 갇혀 있었는데요.

구조대원들은 거센 불길과 연기를 뚫고 차량으로 다가가 가까스로 운전자를 끌어냈습니다.

운전자는 심한 화상을 입어 병원으로 이송됐고 구조대원 일부도 연기를 들이마셔 치료를 받았다는데요.

현지 당국은 당시 운전자가 차량을 불안정하게 몰고 숲속으로 들어갔다는 목격자 진술을 토대로 정확한 사고 경위를 조사하고 있습니다.

(화면출처 : 페이스북 @Wise County Sheriff's Office)
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