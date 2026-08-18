"4만 9천 원 가족사진 찍다가…715만 원 결제 '날벼락'"

이 정도면 사기 같은데, 어디서 불거진 논란인가요?



네, 최근 한 온라인 커뮤니티에 '4만 9천 원짜리 가족사진을 예약했다가 715만 원을 결제했다'라는 내용의 글이 올라왔습니다.



A 씨 가족은 5인 가족사진을 예약하며 촬영비 4만 9천 원을 먼저 냈고, 한복과 헤어·메이크업 비용도 추가로 지불했는데요.



두 가지 콘셉트로 촬영을 마친 뒤 사진을 고르는 과정에서 예상치 못한 일이 벌어졌습니다.



스튜디오 측이 원본 파일을 받으려면 600만 원 이상을 내야 한다고 안내했고 결국 가족들은 앨범과 액자 등을 포함해 총 715만 원을 카드로 결제했다고 주장했는데요.



집에 돌아온 뒤 금액이 지나치다고 느낀 A 씨가 환불을 요구하자, 스튜디오 측은 이미 원본 파일을 보냈다며 환불이 어렵다고 밝혔습니다.



하지만 소비자원에 신고하겠다고 하자 스튜디오 측은 기존 입장에서 물러나 구성에 따라 400만 원 또는 500만 원으로 가격을 낮춰주겠다고 제안했다는데요.



A 씨는 짧은 시간에 결제 금액이 크게 달라진 점을 지적하며 촬영 전에 전체 가격과 추가 비용을 꼼꼼히 확인해야 한다고 당부했습니다.



누리꾼들도 "50만 원이라고 해도 터무니없는데 700만 원이라니 너무하다", "명백한 사기다"라며 황당하다는 반응을 보였습니다.



(화면출처 : 온라인 커뮤니티)