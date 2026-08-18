뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

"하츄핑 보려는데 기겁" 자녀랑 극장 간 부모 놀란 이유

이강 기자
작성 2026.08.18 07:48 수정 2026.08.18 08:07 조회수
PIP 닫기
하츄핑 보러 갔는데 청불 예고편.

요즘 방학이죠. 재미있는 영화도 많아서 자녀들이랑 극장 나들이 가는 분들 참 많으실 텐데, 상영 전에 나오는 예고편 혹은 광고를 보고 깜짝 놀라는 경우가 있다고 합니다.

'전체 관람가' 영화를 보러 간 겁니다.

그런데 영화 보기 전에 어린이들이 보기에 부적절한 예고편이나 광고가 노출되는 문제가 반복되고 있다는 거예요.

영화 본편은 연령에 따라서 관람 등급이 세분화되어 있지만, 상영 전에 나오는 예고편 광고에는 이보다 좀 단순한 광고 체계가 적용됩니다.

청소년 관람 불가 영화라도 예고편이 전체 관람가라는 판정을 받는다면 어린이 영화 전에도 상영이 될 수 있는 겁니다.

광고 영상물 역시도 전체 관람과 단일 등급으로 분류됩니다.

해외 사례는 좀 다릅니다.

영국은 본편뿐 아니라 예고편에도 연령별 등급을 구분하고요, 호주는 관람하는 영화와 같거나 낮은 등급의 영화만 예고편으로 홍보할 수 있습니다.
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
매일 쌓이는 뉴스, 휙휙 넘기다 보면 오늘의 이슈가 한눈에! SBS 숏뉴스
이강 기자 사진
이강 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지