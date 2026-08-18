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"애교 많다" 여성 수감자 '빼곡'…"1인당 7만 원" 뭐길래

이강 기자
작성 2026.08.18 07:24 수정 2026.08.18 08:33 조회수
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"여성 수감자와 펜팔 하세요", 이게 무슨 말일까요.

말 그대로입니다.

교도소 등 교정시설에 수감된 여성 수용자들을 펜팔 상대로 연결해 주는 업체가 등장해 논란이 확산하고 있습니다.

최근 온라인에는 여성 수용자로 추정되는 이들의 정보를 정리한 이른바 '교정시설 리스트'가 확산하고 있습니다.

이 리스트에는 이름과 수용시설, 출생연도를 비롯해서 키, 체중 성격 등이 빼곡하게 적혀 있는 모습입니다.

그리고 상단에는 '교정 펜팔 매칭 1인당 7만 원, 편지 3회 보장'이라는 구체적인 가격 조건도 제시가 돼 있습니다.

수용자에게 물품을 전달하거나 각종 업무를 대행하는 업체가 여성의 신상정보 등을 받아서 남성들을 소개·연결해 주고 또 소개비를 받는 것으로 보입니다.

심지어 업체는 19금 위주의 편지 교환을 원하는 경우에 신청서에 따로 표시하도록 안내하기도 했습니다.

누리꾼들은 "수감자 신상으로 돈벌이하는 게 이게 정상이냐", "19금 펜팔까지 유도하다니 황당하다"며 교정 당국의 철저한 관리 감독을 요구했습니다.

(화면출처 : 온라인 커뮤니티)
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