"집보다 비싼 차가" 주차 빌런 '발칵'…입주민 놀란 사진

주차 빌런에 대한 이야기입니다.



아파트 주차장에 상습적으로 부정 주차를 하고 있다는 사연이 전해졌는데, 그 차량이 진짜 비싼 롤스로이스 차량이라고 하네요. 기사 함께 보시죠.



'우리 아파트의 부정 주차 어찌할까요'라는 제목의 글, 사진이 함께 올라왔습니다.



롤스로이스 세단 한 대가 아파트 주차장에 이중 주차된 사진인데요.



글쓴이는 우리 아파트보다도 비싼 차가 일주일에 한두 번 와서 이렇게 주차를 한다고 하소연했습니다.



이 차량 가격 때문에 관리사무소가 주차 위반 경고 스티커를 붙이는 것도 부담을 느끼는 것 같다고 설명했습니다.



롤스로이스, 모델과 사양에 따라서 국내에서 수억 원대 하죠.



지금 이 차는 해당 차량이 한 5~6억대 하는 것으로 추정이 됩니다.



누리꾼들은 아파트 관리규약을 통해 반복적인 부정 주차 차량의 출입을 제한하거나 방문 차량에 주차료를 부과하는 방안을 제안했는데요.



이렇게 비싼 차 타면서 왜 그러는 걸까요.



(화면출처 : 온라인 커뮤니티 보배드림)