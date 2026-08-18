뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

"집보다 비싼 차가" 주차 빌런 '발칵'…입주민 놀란 사진

이강 기자
작성 2026.08.18 07:17 수정 2026.08.18 08:33 조회수
PIP 닫기
주차 빌런에 대한 이야기입니다.

아파트 주차장에 상습적으로 부정 주차를 하고 있다는 사연이 전해졌는데, 그 차량이 진짜 비싼 롤스로이스 차량이라고 하네요. 기사 함께 보시죠.

'우리 아파트의 부정 주차 어찌할까요'라는 제목의 글, 사진이 함께 올라왔습니다.

롤스로이스 세단 한 대가 아파트 주차장에 이중 주차된 사진인데요.

글쓴이는 우리 아파트보다도 비싼 차가 일주일에 한두 번 와서 이렇게 주차를 한다고 하소연했습니다.

이 차량 가격 때문에 관리사무소가 주차 위반 경고 스티커를 붙이는 것도 부담을 느끼는 것 같다고 설명했습니다.

롤스로이스, 모델과 사양에 따라서 국내에서 수억 원대 하죠.

지금 이 차는 해당 차량이 한 5~6억대 하는 것으로 추정이 됩니다.

누리꾼들은 아파트 관리규약을 통해 반복적인 부정 주차 차량의 출입을 제한하거나 방문 차량에 주차료를 부과하는 방안을 제안했는데요.

이렇게 비싼 차 타면서 왜 그러는 걸까요.

(화면출처 : 온라인 커뮤니티 보배드림)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
매일 쌓이는 뉴스, 휙휙 넘기다 보면 오늘의 이슈가 한눈에! SBS 숏뉴스
이강 기자 사진
이강 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지