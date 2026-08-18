트럼프 "김정은, 북미 대화 요청에 응답했다"

▲ 도널드 트럼프 대통령

도널드 트럼프 미국 대통령이 자신의 북미 대화 요청에 북한 김정은 국무위원장의 응답이 있었다고 밝혔습니다.트럼프 대통령은 현지시간 17일, 백악관에서 '대화 제안에 김정은 위원장의 반응이 왜 그동안 없었는가'라 묻는 취재진에 "그가 응답하지 않았다는 것을 어떻게 아는가"라고 반문했습니다.취재진이 이에 '그럼 김 위원장이 응답했는가'라고 묻자, 트럼프 대통령은 "그렇다. 그가 응답했다(Yes, he has)"라고 답했습니다.트럼프 대통령은 '연합훈련 축소로 동맹국보다 북한의 이익을 우선시하는 것 아니냐는 지적이 나온다'라는 질문에는 "나는 상황을 훨씬 더 안전하게 만들고 있는 것"이라고 답했습니다.트럼프 대통령은 김 위원장이 언제, 어떤 방식으로 응답했는지 구체적으로 밝히지는 않았습니다.그는 전날 한미 연합 군사훈련 규모를 대폭 축소할 것을 피트 헤그세스 국방장관에게 지시했다고 자신의 SNS를 통해 밝혔습니다. 그러면서, 김 위원장과 자신이 좋은 관계를 유지하고 있다며 연합훈련이 북한에 부적절한 신호를 보낼 수 있다고 말했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)