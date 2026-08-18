영국해사무역기구 "소말리아 인근서 화물선 1척 무장 괴한에 피랍"

▲ 2024년 1월 소말리아 동부 해안에서 해적에 납치됐다가 인도 해군에 구조된 이란 어선 (위 사진은 기사 내용과 관련이 없습니다.)

영국해사무역기구(UKMTO)가 현지시간 17일, 아프리카 소말리아 근처 해역에서 화물선 1척이 무장 괴한에게 납치됐다는 신고가 접수됐다고 밝혔습니다.UKMTO가 접수한 신고에 따르면, 소말리아 마리요 남쪽 4해리 지점에서 8명의 무장 괴한이 해당 선박에 무단으로 승선했으며 이후 선박 통제 권한을 빼앗았습니다.UKMTO는 관계 당국이 이번 사건을 조사하고 있다며 선박들에 운항에 주의하고 의심스러운 움직임은 신고할 것을 당부했습니다.그러면서, 이번 사건이 벌어진 선박 이름이나 선적, 사상자 등 피해 여부는 공개하지 않았습니다.이번 피랍이 자신들의 소행이라고 나선 단체도 아직 나타나지 않았습니다.소말리아 인근의 해적 활동은 최근 중동 전쟁으로 전 세계의 관심이 호르무즈 해협과 페르시아만에 쏠린 틈을 타 다시 증가하는 추세입니다.올해 상반기 소말리아·아덴만 해역에서 발생한 해적 사건은 9건으로, 지난해 상반기 대비 3배 늘었습니다.(사진=AP, 연합뉴스)