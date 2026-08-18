[날씨] 오늘 아침까지 영남·남해안 비

광복절 연휴 동안 남부지방에는 매우 많은 양의 비가 쏟아졌습니다.



지금은 강한 비는 대부분 잦아들었는데요.



오늘(18일) 아침까지 영남과 남해안을 중심으로는 비가 조금 더 이어지겠습니다.



한편 오후에는 충청 이남 지역 곳곳에 소나기 예보도 있습니다.



강수량 살펴보면 오늘까지 영남 남해안 지역에 최고 60mm의 비가 더 내리겠고, 그 밖의 남해안과 영남 지역에 5에서 30mm의 비가 예상됩니다.



소나기의 양은 5에서 30mm 정도 예상되는데요.



비의 강도는 강하지 않겠지만 이미 많은 비가 내린 영남 남해안을 중심으로는 지반이 많이 약해져 있어 산사태나 토사 유출 피해에 각별히 주의해 주셔야겠습니다.



오늘 낮에는 날이 덥겠습니다.



서울과 대구가 32도까지 오르는 등 전국이 30도를 웃돌겠습니다.



수요일인 내일도 충청 이남 지역에는 비가 조금 내리겠고, 다가오는 토요일 중부 지방에 비 예보가 있습니다.



(남유진 기상캐스터)