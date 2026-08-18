[단독] "다시 하나로 뭉쳐야"…모레 출마자 초청 만찬

<앵커>



유난히 과열됐던 민주당 전당대회 분위기를 고려한 듯, 이재명 대통령은 "새로운 지도부를 중심으로 다시 하나로 똘똘 뭉쳐야 한다"고 강조했습니다. 이 대통령은 당내 화합을 위해 모레(19일) 출마자들과 청와대에서 초청 만찬을 할 것으로 파악됐습니다.



강청완 기자의 보도입니다.



<기자>



이재명 대통령은 오늘 민주당 전당대회 영상축사를 통해 '전대 이후 당내 통합'을 강조했습니다.



[이재명 대통령 : 그동안은 민주당답게 치열하게 토론하고 경쟁했지만, 오늘부터는 새로운 지도부를 중심으로 다시 하나로 똘똘 뭉쳐야 합니다.]



당권을 놓고 벌어진 적통 논란에 과거 행적 파묘 공방까지.



[김민석/민주당 당대표 후보 (지난 12일, TV토론) : 대통령 선거를 망쳐 먹었는데 그에 대해서 왜 사과하지 않느냐, 그것이야말로 배신 아니겠습니까.]



[정청래/민주당 당대표 후보 (지난 12일, TV토론) : 노무현 대통령을 배신하고 탈당하고, 그리고 배신한 것에 대한 트라우마가 많이 있는 것 같습니다.]



친명계, 친청계 사이 극심한 갈등 양상에 이 대통령이 화합의 메시지를 건넨 겁니다.



문재인 전 대통령도 영상축사에서 우려를 표명했습니다.



[문재인/전 대통령 : 이대로 가면 큰일입니다. 경쟁이 당을 분열시켜서는 안 됩니다.]



이 대통령은 전당대회 이후 당내 화합을 위해 모레 저녁 이번 전당대회 출마자들을 청와대로 초청해 만찬을 함께할 예정인 것으로 SBS 취재 결과 확인됐습니다.



이 대통령은 지난해 8월 전당대회 때는 종료 후 열흘 만에 경쟁자였던 정청래 대표와 박찬대 의원을 초청해 만찬을 함께했습니다.



이번에는 불과 이틀 만에 만찬을 갖는 것인데, 전대로 인한 당내 갈등이 그만큼 심각했기 때문이라는 해석도 나옵니다.



(영상취재 : 윤형, 영상편집 : 장현기)