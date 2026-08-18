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차 떠내려가고 주차장 잠기고…"폭포수처럼 쏟아져"

조민기 기자
작성 2026.08.18 00:18 조회수
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<앵커>

이렇게 거제에 기록적인 폭우가 쏟아지면서 건물이 잠기고 차까지 떠내려갔습니다. 시청자분들이 보내주신 제보 영상을 보면 극한 호우가 얼마나 무서운지 고스란히 담겨 있습니다.

이어서 조민기 기자가 보도합니다.

<기자>

오늘(17일) 새벽 경남 거제시 옥포동의 한 거리.

흙탕물이 도로 전체를 뒤덮은 채 무서운 기세로 흘러내리고, 도로 위 차량을 빼내려는 남성은 물살에 갇혀 옴짝달싹 못 합니다.

하수구가 역류하면서 물이 위로 솟구치거나, 강한 물살을 이기지 못한 차들이 그대로 떠내려갑니다.

[박형수/경남 거제시 : 산에서 물이 너무 많이 내려와서 그 차를 밀어낸 거예요. 폭포수같이 막 물 나오고 도로에도 그렇지만 막 흘러내리고 있고.]

밤사이 시시각각 물이 불어나는 모습도 포착됐습니다.

성인 발목 높이까지 물살이 들이찼던 건물 입구는 순식간에 절반가량 잠겨버렸습니다.

차량 한 대는 물살에 파묻혀 형체를 알아보기도 힘듭니다.

---

아침이 돼도 상황은 나아지지 않았습니다.

아파트 지하 주차장이 완전히 물에 잠겨 차량 윗부분만 간신히 드러나 있고, 정전으로 엘리베이터까지 멈췄습니다.

[김동희/경남 거제시 : 비상계단 포함해서 지하 주차장 전부 잠겨서 세대 전부 정전으로 인해서 오도 가도 못하는 상황이 됐고.]

급류를 이기지 못하고 거리 곳곳의 상점 창문이 산산조각 나기도 했습니다.

[한승헌/경남 거제시 : 약간 좀 겁날 정도로 (물이) 내려왔죠. 순간적으로 놀랐고, 이러다가 이게 무슨 큰일 나겠다 싶은 생각 들고 가슴이 내려앉고….]

연휴를 맞아 거제를 찾은 여행객들도 폭우에 가슴을 쓸어내렸습니다.

[윤예린/서울 종로구 : 비가 많이 와서 앞이 아예 안 보였어요. 구멍이 뚫린 것처럼 비가 진짜 많이 왔고, 벽돌도 많이 날아와서 차 밑에 있고.]

소방 당국은 이번 집중 호우가 바닷물 만조 시기와 겹쳐 침수 피해가 더 커진 것으로 보인다고 설명했습니다.

중앙재난안전대책본부는 경남과 전남 등 호우 피해 지역에 특별교부세 30억 원과 재난구호사업비 4천만 원을 긴급 지원하기로 결정했습니다.

(영상편집 : 이홍명, 화면제공 : 인스타그램 @kang_body_)
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