시간당 124.5mm '극한 호우'…산사태로 1명 사망

<앵커>



혹독한 가뭄에 시달리던 경남 지역에 큰 비가 내리면서 피해가 속출했습니다. 특히 거제에는 시간당 120mm가 넘는 극한 호우가 쏟아지면서 산사태가 발생해 1명이 숨지고 2명이 다쳤습니다.



먼저 민경호 기자가 보도합니다.



<기자>



아파트 1층과 2층 창문이 창틀째 뜯겨 나갔고, 집 안에 있던 집기들이 거실 창문 밖으로 쏟아져 나왔습니다.



오늘(17일) 새벽 4시 40분, 경남 거제 옥포동의 한 아파트 1, 2층에 토사가 쏟아져 들어왔습니다.



밤새 쏟아진 장대비에 아파트 바로 뒤 축대가 무너지면서 산사태로 이어진 겁니다.



[김정수/거제 아파트 주민 : 새벽에 저쪽 창문 열고 (있었는데) 천둥이 쾅! 치더라. 나무가 쓰러지면서, (토사가) 밀려오면서….]



출동한 구조대원들이 매몰자 수색에 나섰고 1층에 거주하던 20대 남성을 구조해 병원으로 옮겼지만 끝내 숨졌습니다.



1층 다른 세대에 거주하던 주민 2명도 다쳤지만 생명에는 지장이 없는 것으로 알려졌습니다.



상동동 명진 터널 입구와 신현1교 삼거리로도 주변 야산의 토사가 무너져 내리는 등 거제 곳곳에서 산사태가 잇따랐습니다.



그제부터 비가 시작된 거제에는 오늘 새벽 그야말로 하늘이 뻥 뚫린 듯 폭우가 내렸습니다.



새벽 1시 반쯤부터는 시간당 124.5mm의 극한 호우가 쏟아졌는데, 기상청 공식 관측 기록 사상 역대 2번째였습니다.



오후 6시 기준 638.7mm에 달하는 하루 강수량 역시 지난 2002년 태풍 루사가 강원도에 700에서 800mm 넘는 비를 쏟아낸 이후 가장 많은 양을 기록했습니다.



[김분연/거제 시민 : 밤에 무서워서 나와 보지도 못했어요. 물이 그냥 위에서 막 그냥 완전 사람 키만큼 쏟아져서 내려왔어요.]



거제시는 새벽 2시 10분부터 산사태와 하천 범람을 경고하는 재난문자를 연이어 발송했고, 소방청은 오전 6시 무렵 국가소방동원령을 발령했습니다.



시내 도로 8곳이 물에 잠겨 일부 구간 통행이 제한됐고, 주택과 아파트 지하 주차장 침수 등 거제에서 접수된 소방 신고만 1천600건이 넘었습니다.



주택 침수 등으로 고립됐던 91명이 구조됐고 마을회관 등으로 대피한 200여 명의 시민들은 뜬눈으로 밤을 지새워야 했습니다.



일운면과 고현동, 장승포동 등에서는 주택과 상가 등 1천600호 넘게 전기까지 끊겨 주민들이 불편을 겪었습니다.



(영상취재 : 황태철 KNN, 영상편집 : 박춘배)