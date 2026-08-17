이 대통령, 19일 김민석·정청래·송영길 초청 만찬…"다시 하나로"

▲ 더불어민주당 송영길(왼쪽부터), 정청래, 김민석

이재명 대통령이 더불어민주당 전당대회 당 대표 선거에 출마했던 김민석·정청래·송영길 의원 3명을 만날 예정인 것으로 확인됐습니다.이 대통령은 전당대회 이틀 만인 모레(19일) 저녁 당 대표 선거에 나섰던 3명의 의원을 청와대로 초청해 함께 만찬을 하며, 당내 통합 필요성을 강조할 예정인 것으로 SBS 취재 결과 파악됐습니다.지난해 8월 전당대회 이후 이 대통령은 열흘 뒤, 당시 선거에 출마했던 정청래 의원과 박찬대 의원을 초청해 만났는데, 불과 이틀 만에 만찬을 하는 건 유난히 과열됐던 이번 민주당 전당대회 분위기를 염두에 둔 것으로 풀이됩니다.앞서 이 대통령은 오늘(17일) 전당대회 영상축사를 통해 "민주당은 하나일 때 가장 강했다"며, "그동안은 민주당답게 치열하게 토론하고 경쟁했지만, 오늘부터는 새로운 지도부를 중심으로 다시 하나로 똘똘 뭉쳐야 한다"고 강조했습니다.이 대통령은 조만간 김민석 신임 대표 체제의 지도부도 초청해 당내 통합과 당·청 협력을 당부할 것으로 보입니다.(사진=연합뉴스)