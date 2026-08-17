뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

이 대통령, 19일 김민석·정청래·송영길 초청 만찬…"다시 하나로"

강민우 기자
작성 2026.08.17 20:35 조회수
이 대통령, 19일 김민석·정청래·송영길 초청 만찬…"다시 하나로"
▲ 더불어민주당 송영길(왼쪽부터), 정청래, 김민석

이재명 대통령이 더불어민주당 전당대회 당 대표 선거에 출마했던 김민석·정청래·송영길 의원 3명을 만날 예정인 것으로 확인됐습니다.

이 대통령은 전당대회 이틀 만인 모레(19일) 저녁 당 대표 선거에 나섰던 3명의 의원을 청와대로 초청해 함께 만찬을 하며, 당내 통합 필요성을 강조할 예정인 것으로 SBS 취재 결과 파악됐습니다.

지난해 8월 전당대회 이후 이 대통령은 열흘 뒤, 당시 선거에 출마했던 정청래 의원과 박찬대 의원을 초청해 만났는데, 불과 이틀 만에 만찬을 하는 건 유난히 과열됐던 이번 민주당 전당대회 분위기를 염두에 둔 것으로 풀이됩니다.

앞서 이 대통령은 오늘(17일) 전당대회 영상축사를 통해 "민주당은 하나일 때 가장 강했다"며, "그동안은 민주당답게 치열하게 토론하고 경쟁했지만, 오늘부터는 새로운 지도부를 중심으로 다시 하나로 똘똘 뭉쳐야 한다"고 강조했습니다.

이 대통령은 조만간 김민석 신임 대표 체제의 지도부도 초청해 당내 통합과 당·청 협력을 당부할 것으로 보입니다.

(사진=연합뉴스)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
매일 쌓이는 뉴스, 휙휙 넘기다 보면 오늘의 이슈가 한눈에! SBS 숏뉴스
강민우 기자 사진
강민우 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지