김민석, 민주 새 대표…부동산 등 정책 변화 있을까 (풀영상)

<앵커>



민주당 신임 지도부를 선출하는 전당대회가 조금 전 마무리됐습니다. 치열한 접전 끝에 54.08%의 득표율로 1위를 기록한 김민석 후보가, 민주당 새 당 대표로 당선됐습니다. 현장 취재기자 연결합니다.



박예린 기자, 전당대회 결과부터 전해주시죠.



<박예린 기자>



네, 조금 전 민주당 전당대회가 끝난 대전 컨벤션센터입니다.



이변 없이 김민석 후보가 최종 득표율 54.08%로 1위를 차지해 민주당 신임 당대표로 선출됐습니다.



2위인 정청래 후보는 45.92%로 두 후보 득표율은 8.16%포인트 차입니다.



어제(16일)까지 진행된 지역별 순회경선의 권리당원 투표 결과에, 오늘 대의원 투표 결과와 국민여론조사가 합산됐는데, 1차 집계에서 김 후보가 과반을 득표하진 못하면서 어제 전당대회부터 도입된 선호투표제에 따라서 3위인 송영길 후보 지지자의 2순위 선택을 합산해 최종 승자를 가렸습니다.



김민석 신임 당 대표는 수락 연설에서 낙오와 차별, 소외 없이 이재명 정부 성공을 위해 당원들과 함께 뛰겠다고 강조했습니다.



들어보겠습니다.



[김민석/민주당 신임 당대표 : 당청 관계는 국정의 중심인 대통령과 정부를 지원하는 전면 협력의 창조적 수평 관계가 될 것입니다. 성공을 위해 토론하고, 직언하고, 방패가 되고...]



전당대회 과정에서 친명계와 친청계 사이, 신천지 의혹 등으로 갈등이 고조됐던 만큼, 어떻게 이를 봉합하고, 당을 통합할지가 김 대표 앞에 놓인 첫 번째 과제로 보입니다.



<앵커>



최고위원도 오늘 선출됐죠?



<기자>



네, 5명을 뽑는 최고위원 경선 결과, 1위부터 5위까지 최민희, 박선원, 서미화, 이성윤, 한민수 후보가 차지했습니다.



친청계 최고위원이 최민희, 이성윤, 한민수 후보로 3명, 친명계 최고위원은 박선원, 서미화 후보로 2명입니다.



친명계 임미애, 김영호 후보가 같은 친명계 김용 후보 지지를 선언하면서 어제 서울경기 순회경선 직후 사퇴했지만, 김용 후보는 6위로 고배를 들었습니다.



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<앵커>



정치부 김관진 기자와 함께 민주당 전당대회 결과에 대해 좀 더 자세히 짚어보겠습니다.



Q. 김민석 신임 당대표의 승리 요인은?



[김관진 기자 : 민주당 전당대회 분수령은 역시 그제 호남 경선이었습니다. 그전까지 득표율이 1%포인트 차이로 초접전이었는데 호남에서 김민석 후보가 과반을 차지하면서 격차를 14%포인트 넘게 벌리며 승기를 거머쥐었습니다. 정청래 후보마저 호남의 선택은 항상 옳았다고 토로할 정도로 패배의 그림자가 드리워진 분위기였습니다. 민주당의 본선으로 불리는 호남의 당원들은 이재명 정부가 출범한 지 1년 2개월밖에 안 지났다는 점 등에서 정 후보의 개혁 당 대표론보다는 김 후보의 명청대전 종식론이나 당청 관계 안정론에 표를 몰아줬다는 분석이 나옵니다. 다만 호남 외에는 정 후보가 선전했고 친청계 3명이 최고위원이 되면서 최고위 멤버 9명 가운데 3명을 차지해 김민석 대표를 견제하는 친청계의 영향력은 이어질 거라는 관측도 나옵니다.]



Q. 민주당, 전당대회 이후 내분 극복할까?



[김관진 기자 : 이번 8.17 전당대회를 돌이켜보면 파묘론으로 시작해서 배신이니 붕어 아이큐니 거친 표현들과 함께 감정 대립으로 치달으면서 분당대회가 아니냐는 우려와 비판까지 등장을 했습니다. 하지만 정 후보가 자신이야말로 친명이라고 자임하고 내 사전에 탈당은 없다고 공언하는 점 등에서 전당대회 후유증으로 분열상이 확산할 가능성은 일단은 커 보이지는 않습니다. 문제는 노선 갈등입니다. 김 후보는 이재명 대통령의 구조적 다수론처럼 중도와 일부 보수층으로도 지지 기반을 넓혀가는 이른바 뉴 이재명 외연 확장에 무게를 둬 왔습니다. 반면 정 후보는 조국혁신당과 합당을 비롯해서 개혁진보 세력의 결집과 통합을 외쳐왔는데요. 이번 전대에서 이런 노선 차이가 새 대결을 벌인 건데 어느 쪽도 확연한 우위는 아니라는 게 드러난 셈이라서 2028년 총선이 가까워질수록 내재한 갈등이 분출할 가능성도 점쳐집니다.]



Q. 민주당, 전당대회 후 정책 변화 가능성은?



[김관진 기자 : 새로운 당 지도부는 기존 민주당의 정책 방향을 유지하되 필요하면 수정하거나 보완하는 쪽으로 당을 이끌어갈 거라는 관측이 많습니다. 예컨대 정부의 세제 개편안의 경우 김민석 신임 대표는 이번 전대 도중에 디테일 보완 논의가 필요하다는 언급을 했고 특히 비거주 1주택자에 대한 장기보유 특별공제 전면 폐지는 사실상 증세라고 지적하기도 했습니다. 개정 형사소송법과 관련해서도 보완수사권 전면 폐지에 따른 문제점이 10월 공소청 등의 출범과 맞물려 현실화하면 보완이나 수정 논의의 경우 김민석 지도부가 상대적으로 더 유연할 거란 관측이 많습니다.]



(영상편집 : 이승진)