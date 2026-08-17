[날씨/XR] 경남 거제 '기록적 폭우'…내일 제주·남부 비

광복절 연휴 동안 남부 지방에는 매우 많은 양의 비가 집중이 됐습니다.



특히 경남 거제에는 사흘 동안 900mm가 넘는 기록적인 폭우가 쏟아졌는데요.



지금은 남쪽에서 부는 강한 바람, 이 하층 제트가 약해지면서 비도 대부분 약해졌지만, 내일 아침까지 경상권과 남해안을 중심으로는 비가 조금 더 이어지겠습니다.



한편 내일부터는 남쪽에 있는 고기압 가장자리를 따라 덥고 습한 공기가 유입되면서 충청 이남 지역에 소나기 오는 곳이 있겠습니다.



강수량 살펴보시면 경남 남해안에 20~60mm의 비가 조금 더 이어지겠고요, 그밖에 남해안과 영남 지역에 5~30mm의 비가 내리겠습니다.



소나기의 양은 5~30mm가 예상되는데요.



내일 내리는 비의 양은 많지 않겠지만 이미 많은 비가 쏟아진 경남 남해안 지역은 지반이 매우 약해져 있어 산사태나 토사 유출 피해 없도록 각별히 주의하셔야겠습니다.



내일 아침 기온은 오늘과 비슷하겠습니다.



서울이 24도, 남부지방 일부에서는 열대야가 예상되고요, 낮에는 볕이 내리쬐면서 서울이 32도까지 오르는 등 덥겠습니다.



모레도 충청 이남 지역에는 비가 조금 내리는 곳이 있겠고 당분간 고온다습한 공기가 유입되면서 내륙에는 소나기 예보가 잦겠습니다.



토요일에는 중부 지방에 비 예보가 있습니다.



(남유진 기상캐스터)