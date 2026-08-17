뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

트로트 부르는 '부캐'…K팝 스타들의 이중생활

김경희 기자
작성 2026.08.17 21:07 수정 2026.08.17 21:39 조회수
PIP 닫기
<앵커>

세계적으로 큰 인기를 얻고 있는 케이팝 그룹의 멤버가, 기존의 이미지와는 전혀 다른 부캐릭터를 내세워, 트로트 곡을 선보였습니다.

아이돌 가수들이 이처럼 색다른 모습으로 활동 영역을 넓히는 이유는 무엇인지, 김경희 기자가 취재했습니다.

<기자>

지난 2015년 데뷔한 세븐틴은 무려 6장의 앨범을 빌보드 메인 앨범 차트 톱 5에 올려놓은 케이팝 대표주자 중 하나입니다.

그런데, 이달 초 13명 멤버 중 막내인 디노가 트로트곡을 앞세운 솔로앨범을 내놨습니다.

세븐틴 디노가 아닌, '피철인'이란 부캐를 내세웠습니다.

[피철인/세븐틴 멤버 디노 : (피철인은) '우리 사는 거 다 똑같고, 그냥 재밌게, 즐겁게 살자'라는 마인드가 강한 캐릭터인데, 제가 쓴 가사지만 위로를 받게 되더라고요. 신선한 도전을 하고 싶었어요. 아이돌이 '부캐'로 활동한다는 것 자체가 한 번도 시도해 보지 않은 플랫폼인 거잖아요.]

작사, 작곡에 참여한 다양한 장르의 노래 가운데 트로트를 타이틀곡으로 내세운 건 더 많은 대중에게 다가가고 싶어서라고 말합니다.

[피철인/세븐틴 멤버 디노 : (단순한) '트로트'라기보다는 EDM이 섞여가지고 현시대와 구시대가 좀 섞인 느낌으로 (세대를 아우르는) '길보드' 앨범의 정체성을 보여줄 수 있겠다(라고 생각했습니다.)]

이번 주 열리는 첫 단독 콘서트에서도 '본캐' 디노와 '부캐' 피철인을 오가는 무대를 준비하고 있습니다.

앞서 그룹 빅뱅의 대성 등도 트로트를 선보인 적은 있지만, 부캐까지 내세운 건 이례적입니다.

[미묘/대중음악평론가 : 다른 종류의 음악 지향점을 가지고 있기 때문에 페르소나를 분리하는 건데, 장르적으로 차이가 큰 것을 할 때 (대중들에게) 의외성을 주면서 큰 재미를 불러일으킬 수 있는….]

[임희윤/대중음악평론가 : 한국 대중문화 자체에 대한 위상이나 관심도가 높아졌기 때문에 (트로트 같은) 조금 색다른 거를 보여줬을 때 특히 해외 팬들이 좋아할 수 있는….]

소녀시대 일부 멤버들이 최근 '효리수' 프로젝트를 통해 반전 매력을 보여주는 것도 부캐를 활용한 차별화 전략으로 분석됩니다.

(영상취재 : 김학모, 영상편집 : 김윤성, 영상출처 : 플레디스 엔터테인먼트·SM엔터테인먼트 Coachella Valley Music & Arts Festival)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
매일 쌓이는 뉴스, 휙휙 넘기다 보면 오늘의 이슈가 한눈에! SBS 숏뉴스
김경희 기자 사진
김경희 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지