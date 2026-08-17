UFS 살펴보니…대북 '실기동' 줄고 '중국 압박' 늘고

<앵커>



트럼프 미국 대통령이 규모 축소를 지시한 가운데 한미연합훈련, 을지 자유의 방패는 오늘(17일)부터 시작됐습니다. 이번 연습에서는 대북한 실기동 훈련은 줄어든 반면, 대중국 억제 훈련은 강화됐습니다.



김태훈 국방전문 기자입니다.



<기자>



주한미8군은 "이번 '을지 자유의 방패', UFS 훈련으로 제1도련선 안에서 전투력을 신속히 투사하는 동맹의 능력을 입증하겠다"고 지난 14일, 공언했습니다.



'제1도련선' 즉, 일본, 타이완, 필리핀을 잇는 미국의 대중국 가상의 방어선에, 병력과 장비를 투입하는 훈련을 이번 UFS에서 하겠다는 겁니다.



이를 위해서 미 육군의 'APS-4' 즉, 사전배치물자 프로그램도 훈련한다고 미8군은 덧붙였습니다.



APS-4는 유사시를 대비해 한국과 일본에 전차, 장갑차, 탄약 등 전투 장비와 군수물자를 사전에 대거 배치해 두는 프로그램입니다.



중국과 타이완 사이에서 군사적 충돌이 벌어지면, 미 본토에서는 병력만 보내고, 전투 장비와 군수물자는 한국과 일본의 APS-4에서 공급하는 식입니다.



[에드워드 우/미 육군 403 야전지원대 중령 : APS-4는 전략적 수송의 부담을 줄이기 위해 (한국과 일본의) 4개 지역에 전투 장비를 사전에 배치하는 것입니다.]



주한미군이 대중국 억제를 위한 구체적 전술을 UFS에서 공공연하게 가다듬는 건, 이전에 찾아보기 힘든 모습입니다.



반면 대북한 실기동 연합 훈련은 지난해 22건에서 올해 14건으로 줄었습니다.



트럼프 미국 대통령이 북한을 의식해 한미연합훈련의 축소를 지시했고, 훈련에 드는 많은 비용을 미국이 부담한다고 SNS에 적었지만, 실기동 연합훈련은 이미 축소됐고, 오히려 미국의 안보 이익에 부합하는 대중국 훈련이 강화된 셈입니다.



트럼프 대통령의 SNS에 대해 청와대는 "북미 정상 간 우호적 관계가 북미대화로 이어짐으로써 한반도 평화를 위한 논의가 개시되길 기대한다"고 오늘 밝혔습니다.



그러면서 "한미는 그동안 확고한 연합방위태세 유지와 연합 훈련에 대해 긴밀히 조율해 왔으며, 앞으로도 공조해 나갈 것"이라고 강조했습니다.



(영상취재 : 김현상, 영상편집 : 최진화)