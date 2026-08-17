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[단독] "다시 하나로 뭉쳐야"…19일 출마자 초청 만찬

강청완 기자
작성 2026.08.17 20:29 수정 2026.08.17 21:31 조회수
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<앵커>

유난히 과열됐던 민주당 전당대회 분위기를 고려한 듯, 이재명 대통령은 "새로운 지도부를 중심으로 다시 하나로 똘똘 뭉쳐야 한다"고 강조했습니다. 이 대통령은 당내 화합을 위해 모레(19일), 청와대로 출마자들을 초청해 만찬을 함께할 걸로 파악됐습니다.

강청완 기자의 단독 보도입니다.

<기자>

이재명 대통령은 오늘, 민주당 전당대회 영상축사를 통해 '전대 이후 당내 통합'을 강조했습니다.

[이재명 대통령 : 그동안은 민주당답게 치열하게 토론하고 경쟁했지만, 오늘부터는 새로운 지도부를 중심으로 다시 하나로 똘똘 뭉쳐야 합니다.]

당권을 놓고 벌어진 적통 논란에 과거 행적 파묘 공방까지.

[김민석/민주당 당대표 후보 (지난 12일, TV토론) : 대통령 선거를 망쳐 먹었는데 그에 대해서 왜 사과하지 않느냐, 그것이야말로 배신 아니겠습니까.]

[정청래/민주당 당대표 후보 (지난 12일, TV토론) : 노무현 대통령을 배신하고 탈당하고, 그리고 배신한 것에 대한 트라우마가 많이 있는 것 같습니다.]

친명계, 친청계 사이 극심한 갈등 양상에 이 대통령이 화합의 메시지를 건넨 겁니다.

문재인 전 대통령도 영상축사에서 우려를 표명했습니다.

[문재인/전 대통령 : 이대로 가면 큰일입니다. 경쟁이 당을 분열시켜서는 안 됩니다.]

이 대통령은 전당대회 이후 당내 화합을 위해 모레 저녁, 이번 전당대회 출마자들을 청와대로 초청해 만찬을 함께할 예정인 걸로 SBS 취재 결과 확인됐습니다.

이 대통령은 지난해 8월 전당대회 때는, 종료 후 열흘 만에 경쟁자였던 정청래 대표와 박찬대 의원을 초청해 만찬을 함께했습니다.

이번에는 불과 이틀 만에 만찬을 갖는 건데, 전대로 인한 당내 갈등이 그만큼 심각했기 때문이라는 해석도 나옵니다.

(영상취재 : 윤형, 영상편집 : 장현기)
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