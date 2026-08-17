김민석 "가짜 당원 뿌리 뽑겠다" 정청래 "우리부터 단결"…막판 호소

▲ 더불어민주당 송영길(왼쪽부터), 정청래, 김민석 당대표 후보가 17일 대전 유성구 대전컨벤션센터 제2전시장에서 열린 더불어민주당 제3차 정기전국당원대회에서 인사하고 있다.

민주당 당 대표 경선에 출마한 김민석·정청래·송영길 후보는 17일 대전컨벤션센터에서 열린 전당대회에서 막판 한 표를 호소했습니다.민주당은 이날 오후 대의원 투표를 마감한 뒤 앞서 진행된 권리당원 투표와 국민여론조사 결과를 합산해 당 대표 선출 결과를 발표할 예정입니다.김 후보는 정견 발표에서 "민주당이 흔들리고, 정부가 흔들리고, 당정 관계가 흔들리고, 이재명 대통령이 흔들릴까 봐 우리는 절박하다"며 "안정적인 과반으로 당을 확고하게 안정시키는 한 표를 행사해달라"고 호소했습니다.이어 "진정한 당원 주권 시대를 위해 가짜 당원의 경선 농단을 반드시 뿌리를 뽑겠다"며 "필요하면 신천지·통일교 특검도 도입될 것이고, 당은 순수한 민주적 정치 결사로 정화될 것"이라고 강조했습니다.김 후보는 이날 '레전드 네버 다이'(Legends Never Die) 음악에 맞춰 무대에 올랐습니다.정 후보는 "대표 임기 동안 국회 본회의를 통과한 법이 1천건 넘고, 검찰·사법 개혁 등 많은 것을 했다"며 "당·정·청이 엇박자였으면 이룩하지 못할 성과였다. 개혁의 성과를 폄훼하지 말아 주기를 바란다"고 말했습니다.그러면서 "반명(반이재명)이라 안되고, 분열주의자니까 안되고, 신천지니까 안된다면서 차 떼고 포 떼고 총선 승리는 어떻게 하려 하나"라며 "정청래, 최민희, 이성윤, 한민수 빼고 김민석만 당선되면 이재명 정부 성공하는가. 우리부터 단결해야 한다"고 말했습니다.정 후보는 이날 입장곡으로 하현우의 '돌덩이'를 선택했습니다.송 후보는 개혁을 내세운 정 후보를 겨냥, "검찰개혁이 끝났다니까 왜 해장국을 계속 끓이려 하냐"며 "정 후보와 최민희·이성윤·한민수 최고위원 후보 지지하는 당원들의 충정은 이해하지만 새롭게 변화해야 하는데 왜 또 시키려고 그러냐"고 했습니다.최고위원 후보 정견 발표에서는 친청(친정청래)계 최민희·이성윤·한민수 후보와 친명(친이재명)계 박선원·서미화·김용 후보가 마지막까지 충돌했습니다.누적 득표율 7·8위였던 친명계 임미애·김영호 의원은 전날 김용 후보 지지를 호소하며 후보직에서 사퇴했습니다.이에 당원투표에서 13%대의 득표율로 치열한 5위 경쟁을 벌이고 있는 이성윤·한민수 후보와 김용 후보 간 신경전이 치열하게 벌어졌습니다.이 후보는 "어제 최고위원 후보 2명이 특정 후보를 지지하며 사퇴한 것이 야합 정치 아니겠는가"라며 "정청래 개혁당 대표와 함께 검찰·법원 개혁을 완수할 수 있도록 힘을 모아달라"고 호소했습니다.한 후보는 "사퇴하자마자 특정 후보를 지지해 달라고 문자를 살포하는 것이 정말 부끄럽지 않은가"라고 꼬집었습니다.김 후보는 "계파 정치에서 김용을 구하고자 어제 사퇴한 두 동지의 짐을 모두 안겠다"며 "김용이 임미애가 되고, 김용이 김영호가 되겠다"고 말했습니다.대전컨벤션센터에는 비가 내리는 궂은 날씨에도 대의원과 당원 등 1만여명(당 추산)이 모여들었고, 각 후보 지지자들은 후보 이름을 연호하며 열띤 응원전을 펼쳤습니다.한편, 한 시민이 후보 입장 전 방송 장비 설치용 철제 구조물 위로 올라가는 소동을 벌이면서 전당대회가 한때 중단되기도 했습니다.낙하를 대비하기 위한 공기안전매트까지 설치된 상황에서 출동한 소방관이 직접 해당 시민을 데리고 내려오면서 소동은 마무리됐습니다.(사진=연합뉴스)