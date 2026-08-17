삼성전자, 개정 정통망법 따라 사내 게시판 실명제 전환

▲ 삼성전자

삼성전자가 사내 대표 커뮤니티인 '나우톡'(NOW Talk)을 전면 실명제로 전환합니다.최근 정부가 개정 정보통신망법을 시행한 데 따른 조치로, 삼성전자는 이를 통해 건전한 소통 문화를 조성한다는 방침입니다.오늘(17일) 업계에 따르면 삼성전자는 나우톡을 내일(18일) 0시부터 전면 실명제로 전환한다고 임직원들에게 공지했습니다.나우톡은 삼성전자 임직원들이 회사 소식과 정책 등을 빠르게 공유하는 사내 소통 공간입니다.기존에 익명으로 운영됐던 나우톡은 앞으로 게시글과 댓글 모두 작성자의 이름이 공개됩니다.이번 개편은 지난달 7일 타인의 인격권 침해와 허위·조작 정보 유통에 대한 손해배상 책임을 명문화한 개정 정보통신망법이 시행된 데 따른 것입니다.개정법에는 불법 정보의 범위를 개정하고 허위·조작 정보에 대한 규제를 신설하는 한편, 관련 정보 유통에 따른 손해배상 책임 규정도 마련됐습니다.삼성전자는 그동안 익명성에 기대 타인을 비방하거나 확인되지 않은 사실을 유포하는 등 사내 소통 문화를 훼손하는 사례가 지속적으로 발생했다고 설명했습니다.특히 나우톡 내 폭언과 비방 등으로 사내 게시판에서의 권리 침해가 심화했으며, 최근 고용노동부로부터 '직장 내 괴롭힘 개선지도'를 받기도 했다고 밝혔습니다.삼성전자는 "명예훼손과 인격권 침해 행위로부터 임직원을 보호하고, 상호 존중에 기반한 소통 문화를 확립하기 위해 나우톡의 운영 방식을 개편한다"고 밝혔습니다.다만 실명제 전환 이전에 작성된 기존 게시물은 소급해 실명으로 전환되지 않습니다.메인 상단의 'NOW' 메뉴를 통해 기존과 마찬가지로 모든 게시글을 열람하고 작성할 수 있습니다.삼성전자는 개편 이후에도 나우톡 내 불법 정보와 허위·조작 정보 유통, 운영 원칙 위반 여부 등을 지속적으로 점검할 계획입니다.삼성전자는 "앞으로도 건전한 사내 소통 문화를 훼손하는 사례가 지속 발생할 경우 추가적인 운영 개편을 통해 나우톡이 안전한 소통 창구가 될 수 있도록 하겠다"고 설명했습니다.