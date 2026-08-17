중기부, 경남 전통시장 수해 복구 지원…"추석 영업 위해 총력"

▲ 17일 오전 경남 거제시 장평동 일대에 내린 집중호우로 도로가 침수돼 차들이 물에 잠겨 있다.

중소벤처기업부는 호우로 피해를 본 경남 전통시장의 신속한 복구를 지원한다고 오늘(17일) 밝혔습니다.중소벤처기업부에 따르면 통영 서호시장 등 경남지역 전통시장에서 침수와 토사 유출 등의 피해가 발생했습니다.경남 통영 4개 시장과 거제 11개 시장 점포가 피해를 봤습니다.침수 피해가 큰 통영 서호시장(150여 개 점포)에는 경남지방중소벤처기업청, 소상공인시장진흥공단 등으로 구성된 긴급 대응반을 투입해 폐기물 처리와 현장 청소 등 복구 작업을 지원했습니다.중기부는 수해를 입은 전통시장이 정상화될 수 있도록 지방정부와 관계기관과 협력해 현장 복구부터 시설복구, 피해 상인의 경영안정까지 신속하게 지원할 계획입니다.전기·가스 등 안전사고를 예방하기 위해 한국전력공사에 긴급 점검 안전 점검을 요청할 계획입니다.복구 또는 교체가 필요한 시설은 신속히 지원합니다.통영 서호시장 상인 대상 원스톱 지원센터도 운영합니다.피해 전통시장 소상공인의 경영 정상화를 위해 정부 정책자금과 보증 등 금융지원도 추진합니다.소상공인시장진흥공단은 재해 피해를 입은 소상공인을 대상으로 2% 금리로 최대 1억 원까지 정책자금을 지원합니다.지역신용보증재단에서는 지자체로부터 재해확인서를 발급받은 소상공인을 대상으로 최대 3억 원 한도 내에서 재해복구에 필요한 보증을 지원합니다.이병권 중기부 제2차관은 "이번 폭우로 피해를 본 전통시장 상인들이 추석을 앞두고 정상적으로 영업을 이어갈 수 있도록 관계부처와 지방정부. 유관기관이 긴밀히 소통하면서 신속한 피해 복구에 총력을 다하겠다"고 말했습니다.(사진=독자 제공, 연합뉴스)