중기부, 경남 전통시장 수해 복구 지원…"추석 영업 위해 총력"

▲ 17일 오전 경남 거제시 장평동 일대에 내린 집중호우로 도로가 침수돼 차들이 물에 잠겨 있다.
중소벤처기업부는 호우로 피해를 본 경남 전통시장의 신속한 복구를 지원한다고 오늘(17일) 밝혔습니다.
중소벤처기업부에 따르면 통영 서호시장 등 경남지역 전통시장에서 침수와 토사 유출 등의 피해가 발생했습니다.
경남 통영 4개 시장과 거제 11개 시장 점포가 피해를 봤습니다.
침수 피해가 큰 통영 서호시장(150여 개 점포)에는 경남지방중소벤처기업청, 소상공인시장진흥공단 등으로 구성된 긴급 대응반을 투입해 폐기물 처리와 현장 청소 등 복구 작업을 지원했습니다.
중기부는 수해를 입은 전통시장이 정상화될 수 있도록 지방정부와 관계기관과 협력해 현장 복구부터 시설복구, 피해 상인의 경영안정까지 신속하게 지원할 계획입니다.
전기·가스 등 안전사고를 예방하기 위해 한국전력공사에 긴급 점검 안전 점검을 요청할 계획입니다.
복구 또는 교체가 필요한 시설은 신속히 지원합니다.
통영 서호시장 상인 대상 원스톱 지원센터도 운영합니다.
피해 전통시장 소상공인의 경영 정상화를 위해 정부 정책자금과 보증 등 금융지원도 추진합니다.
소상공인시장진흥공단은 재해 피해를 입은 소상공인을 대상으로 2% 금리로 최대 1억 원까지 정책자금을 지원합니다.
지역신용보증재단에서는 지자체로부터 재해확인서를 발급받은 소상공인을 대상으로 최대 3억 원 한도 내에서 재해복구에 필요한 보증을 지원합니다.
이병권 중기부 제2차관은 "이번 폭우로 피해를 본 전통시장 상인들이 추석을 앞두고 정상적으로 영업을 이어갈 수 있도록 관계부처와 지방정부. 유관기관이 긴밀히 소통하면서 신속한 피해 복구에 총력을 다하겠다"고 말했습니다.
(사진=독자 제공, 연합뉴스)
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