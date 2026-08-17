청와대 "한미, 연합훈련 긴밀히 조율해와…이란전 국제 논의 적극 참여"

▲ 청와대

청와대는 "한미 양국은 그동안 확고한 연합방위태세 유지와 연합연습 및 훈련에 대해 긴밀히 조율해왔다"며 "앞으로도 이와 관련한 구체 사항에 대해 공조해나갈 것"이라고 밝혔습니다.청와대 관계자는 이날 도널드 트럼프 미국 대통령이 소셜미디어에서 '한미 연합 군사훈련의 규모를 대폭 축소하도록 피트 헤그세스 미 국방장관에게 지시했다'고 밝힌 것과 관련해 이런 입장을 내놓았습니다.이 관계자는 또 트럼프 대통령이 이런 지시의 배경으로 김정은 북한 국무위원장과의 '좋은 관계'를 언급한 데 대해 "정부는 트럼프 대통령의 오늘 SNS 메시지에 주목한다"고 설명했습니다.그러면서 "북미 정상 간 우호적인 관계가 의미 있는 북미 대화로 이어짐으로써 한반도에서 평화와 안정을 진전시키기 위한 논의가 개시되기를 기대한다"며 "이를 위해 긴밀한 한미 공조 하에 페이스메이커로서 필요한 외교적 노력을 경주해나갈 것"이라고 부연했습니다.중동 전쟁 관련해서는 "정부는 이란에서의 휴전과 호르무즈 해협 자유 통항 회복을 위한 국제사회의 논의에 적극 참여해 왔고, 한반도 대비 태세와 국내법 절차 등 제반 요인을 감안해 실질적, 군사적 기여 방안을 미 측과 긴밀히 논의 중"이라고 밝혔습니다.이는 트럼프 대통령이 한국에 이란 비핵화 노력에 동참할 의향을 물었으나 '사양하겠다'(No thanks)는 답을 들었다고 한 데 대한 설명입니다.트럼프 대통령이 구체적 내용이나 맥락에 대한 설명 없이 일방적인 'SNS 메시지'만 짧게 내놓은 만큼 신중한 태도를 유지하며 한미 공조와 평화에 대한 원칙이 흔들리지 않아야 한다는 점을 우선 강조한 것으로 해석됩니다.또 이재명 대통령이 종전을 위한 다자 논의를 제안한 직후 트럼프 대통령이 김 위원장과의 우호적 관계를 거론했다는 점을 부각하며 '대화의 불씨'를 살리겠다는 의지를 드러낸 것으로도 분석됩니다.다만 한미 훈련과 관련한 비용 문제나 이란 비핵화 등을 거론한 대목은 한국에 대한 불만을 드러낸 것으로 읽히는 면이 있는 만큼, 다양한 채널을 통해 트럼프 대통령의 진의를 확인하는 데 촉각을 기울일 것으로 보입니다.앞서 트럼프 대통령은 16일(현지시간) 트루스소셜에 올린 글에서 "북한 김정은 위원장과 내가 매우 좋은 관계를 맺고 있는 점을 고려할 때, 오래전부터 미국이 한국과의 연합 군사 훈련에 참여하기로 동의해온 사실이 마음에 들지 않는다"며 "이에 따라 이제 취소하기에는 너무 늦었다는 점을 감안해 헤그세스 장관에게 연합훈련 규모를 대폭 축소하라고 지시했다"고 밝혔습니다.이어 한미 연합훈련에 대해 "비용이 많이 든다"며 "(북한에 대해) 전적으로 부적절하고 적대적인 신호를 보내는 것"이라고 언급하기도 했습니다.또 "다소 관련이 없는 이야기이긴 하지만, 한국의 (이재명) 대통령에게 이란의 비핵화 노력에 동참할 의향이 있는지 물었으나, 그들은 '사양하겠다!'(No thanks!)고 말했다"라고도 전했습니다.트럼프 대통령의 SNS 언급을 두고 한미 연합연습 '을지 자유의 방패'(UFS)를 염두에 뒀을 가능성이 제기됐지만, 군 당국은 현재 UFS 연합연습이 정상적으로 실시되고 있으며 규모 조정 요청도 없었다는 입장입니다.미국과 이란 전쟁이 발발한 이후 비핵화와 관련해 미국이 한국에 구체적 요구를 한 사실도 아직 공개된 바 없습니다.