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'금감원 지방 이전?' 노조, "금융 비용 증가, 즉각 중단해야"

조기호 기자
작성 2026.08.17 16:15 조회수
'금감원 지방 이전?' 노조, "금융 비용 증가, 즉각 중단해야"
▲ 금융감독원

금융감독원 노동조합이 정부의 금감원 지방 이전과 관련된 보도에 대해 사실일 경우 즉각 중단할 것을 요구했습니다.

금감원 노조는 오늘(17일) 성명을 내고 "금융을 최전선에서 감독해야 할 감독기구까지 후선으로 후퇴시키는 초악수를 두는 것"이라고 비판했습니다.

이어 "소비자와 금융 현장의 목소리를 철저히 외면한 채, 대다수 공공기관의 이전이라는 획일적 목표에만 매몰된 것"이라고 날을 세웠습니다.

또 현재 금융민원(81.4%), 금융회사 본점(91.6%), 현장검사 대상(88.3%), 상장기업 본사(72.7%)의 대부분이 수도권에 밀집한 점을 언급하며 "금융감독 현장과의 물리적 단절은 심각한 금융소비자 피해로 이어질 것"이라고 지적했습니다.

아울러 "매년 발생하는 수백 건의 인허가, 각종 신고서 수리, 금융회사 현장 검사 등 대면 면담을 위해 금감원 직원들이 서울로 역출장을 다녀야 하는 비효율을 낳게 된다"고 덧붙였습니다.

감독비용 증가가 금융기관의 감독분담금 상승으로 이어지고 이는 대출금리와 수수료 상승 등 금융기관을 이용하는 소비자에게 전가될 것으로 노조는 주장했습니다.

노조는 특히 "지방 이전으로 발생하게 될 핵심 전문인력의 대거 이탈까지 겹친다면 감독역량은 급격히 쇠퇴하고 소비자 피해는 걷잡을 수 없이 확산할 것"이라며 "금감원 지방 이전에 강력히 반대하며, 이런 구상의 즉각적인 중단을 촉구한다"고 밝혔습니다.

(사진=연합뉴스)
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