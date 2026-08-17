"중일전쟁 때 '정신질환' 병사들에 인체실험"…논문 확인

▲ 말라리아 모기
중일전쟁(1937∼1945년) 당시 일본 육군군의학교 군의관이 정신질환으로 입원 중이던 자국군 병사를 대상으로 말라리아 감염 인체실험을 했다는 내용의 논문이 확인됐다고 교도통신이 오늘(17일) 보도했습니다.
메이지가쿠인대학 국제평화연구소의 마쓰노 세이야 연구원이 확인한 관련 논문에 따르면 1940년 육군군의학교 군의관은 자국 내 말라리아 확산을 막기 위한 연구로, 이미 감염된 일본군 병사의 피를 빤 모기를 준비한 뒤 조현병을 앓고 있는 자국군 병사 10명을 물게 했습니다.
말라리아는 말라리아 원충에 감염된 사람의 피를 빤 모기가 다른 사람을 물면서 전파됩니다.
이후 발병 여부를 조사했더니 10명 중 5명에게서 말라리아 감염으로 인한 40도 이상의 고열, 두통, 전신 통증, 식욕부진 등이 나타난 것으로 전해졌습니다.
군의관은 이들을 일정 시간 관찰한 뒤 약물을 투여했습니다.
당시 중국에서 일본군 병사들의 말라리아 감염이 많이 발생했는데, 이들이 귀환한 뒤 일본으로 해당 질병이 전파되는 것을 막는다는 명목으로 실험이 진행된 것으로 추정됩니다.
특히 전투에 더 이상 투입할 수 없다는 이유로 조현병에 걸린 자국 병사들을 인체 실험의 대상으로 삼았던 것으로 보인다고 마쓰노 연구원은 전했습니다.
마쓰노 연구원은 "피험자가 된 병사들은 실험 내용이나 위험을 정확히 인식하지 못했을 가능성이 있다"며 "국적과 관계없이 국가나 전쟁 수행에 공헌할 수 없다면 피험자로 삼아도 괜찮다는 냉혹함이나 인간을 연구 재료로만 보는 발상이 드러난다"고 꼬집었습니다.
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