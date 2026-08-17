"중일전쟁 때 '정신질환' 병사들에 인체실험"…논문 확인

▲ 말라리아 모기

중일전쟁(1937∼1945년) 당시 일본 육군군의학교 군의관이 정신질환으로 입원 중이던 자국군 병사를 대상으로 말라리아 감염 인체실험을 했다는 내용의 논문이 확인됐다고 교도통신이 오늘(17일) 보도했습니다.메이지가쿠인대학 국제평화연구소의 마쓰노 세이야 연구원이 확인한 관련 논문에 따르면 1940년 육군군의학교 군의관은 자국 내 말라리아 확산을 막기 위한 연구로, 이미 감염된 일본군 병사의 피를 빤 모기를 준비한 뒤 조현병을 앓고 있는 자국군 병사 10명을 물게 했습니다.말라리아는 말라리아 원충에 감염된 사람의 피를 빤 모기가 다른 사람을 물면서 전파됩니다.이후 발병 여부를 조사했더니 10명 중 5명에게서 말라리아 감염으로 인한 40도 이상의 고열, 두통, 전신 통증, 식욕부진 등이 나타난 것으로 전해졌습니다.군의관은 이들을 일정 시간 관찰한 뒤 약물을 투여했습니다.당시 중국에서 일본군 병사들의 말라리아 감염이 많이 발생했는데, 이들이 귀환한 뒤 일본으로 해당 질병이 전파되는 것을 막는다는 명목으로 실험이 진행된 것으로 추정됩니다.특히 전투에 더 이상 투입할 수 없다는 이유로 조현병에 걸린 자국 병사들을 인체 실험의 대상으로 삼았던 것으로 보인다고 마쓰노 연구원은 전했습니다.마쓰노 연구원은 "피험자가 된 병사들은 실험 내용이나 위험을 정확히 인식하지 못했을 가능성이 있다"며 "국적과 관계없이 국가나 전쟁 수행에 공헌할 수 없다면 피험자로 삼아도 괜찮다는 냉혹함이나 인간을 연구 재료로만 보는 발상이 드러난다"고 꼬집었습니다.