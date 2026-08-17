스트레이 키즈, '빌보드 200' 9연속 1위 데뷔…비틀스 이어 그룹 2번째

그룹 스트레이 키즈가 새 미니 앨범 '디스 앤드 댓'(THIS & THAT)으로 미국 빌보드 메인 앨범 차트에서 통산 9번째 1위 진입이란 대기록을 세웠습니다.



빌보드는 스트레이 키즈의 '디스 앤 댓'이 8월 22일자 빌보드 200 차트에 1위로 데뷔했다고 밝혔습니다.



스트레이 키즈는 2022년 '오디너리'(ODDINARY)를 시작으로 '파이브스타'(★★★★★), '락스타'(樂-STAR), '카르마'(KARMA), '두 잇'(DO IT) 등 8장의 앨범을 연속으로 '빌보드 200' 1위로 진입시키며 케이팝 가수 중 최다 1위 타이틀을 얻었으며, 이번 '디스 앤드 댓'의 9번째 '빌보드 200' 1위 데뷔로 자신들의 기록을 자체 경신했습니다.



빌보드는 "스트레이 키즈가 비틀스에 이어 그룹 중 두 번째로 많은 '빌보드 200' 1위 기록을 보유하게 됐다"며 "롤링스톤스와 타이 기록"이라고 설명했습니다.



'빌보드 200'은 실물 음반 등 전통적 앨범 판매량, 스트리밍 횟수를 앨범 판매량으로 환산한 수치(SEA), 디지털 음원 다운로드 횟수를 앨범 판매량으로 환산한 수치(TEA)를 합산한 '앨범 유닛'(Album Units)으로 순위를 매깁니다.



'디스 앤드 댓'은 이번 차트 집계 기간 동안 36만 9천 장에 해당하는 '앨범 유닛'을 기록했는데, 이는 전작에 비해 25% 증가한 수치라고 소속사(JYP 엔터테인먼트)는 밝혔습니다.



이 가운데 앨범 판매량은 35만 7천 장으로 스트레이 키즈의 역대 최고 주간 판매량을 기록했습니다.



'디스 앤드 댓'은 틀에 얽매이지 않고 원하는 것을 해나가는 대범한 태도와 자신감을 담은 앨범으로, 동명의 타이틀곡을 포함해 총 8곡이 수록됐습니다.



앞서 최근 열린 신보 발매 기자 간담회에서 멤버 승민은 9연속 '빌보드 200' 1위 데뷔 기록에 대한 기대와 관련해 "앨범을 준비할 때마다 성과보단 항상 최선을 다하는 마음으로 임한다"며 "그에 걸맞은 성과가 따라오면 좋겠다. 스테이(팬덤명)와 리스너에게 우리의 음악이 닿았으면 좋겠다"고 말한 바 있습니다.