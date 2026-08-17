이 대통령 "민주당, 우리는 하나…새 지도부 중심으로 뭉쳐야"

이재명 대통령은 더불어민주당 새 당 대표 선출을 앞두고 "그동안 민주당답게 치열하게 토론하고 경쟁했지만, 오늘부터 새 지도부를 중심으로 다시 하나로 똘똘 뭉쳐야 한다"고 말했습니다.



이 대통령은 대전컨벤션센터에서 열린 더불어민주당 전당대회에 보낸 영상 축사에서 "우리 민주당은 하나일 때 가장 강했다"며 이같이 당부했습니다.



이 대통령은 "민주당은 숱한 위기의 순간마다 당원 여러분의 헌신과 국민의 신뢰를 바탕으로 더 강한 민주당으로 꾸준히 성장해 왔다"며 "더 나은 나라를 바라는 저마다의 절박한 마음이 있기에 앞으로도 대한민국의 성장과 도약을 이끌, 더 강하고 유능한 정당으로 나아갈 것이 분명하다"고 했습니다.



이어 "지난 1년간 여러 위기의 파고 속에서 우리는 오히려 대한민국의 잠재력과 가능성, 큰 기회를 확인했다"며 "올해는 세계 어떤 나라도 대신할 수 없는 대체불가 대한민국의 담대한 꿈이 시작된 해로 만들어가자"고 제안했습니다.



그러면서 "세계가 꼭 필요로 하는 필수 국가, 국민과 모든 지역이 성장의 기회와 혜택을 고루 누리는 산업 강국, 국민이 주인이고 함께 행복한 대한민국을 향해 국민들과 함께 거침없이 나아갔으면 좋겠다"며 "같은 뜻을 품고 같은 곳을 향해 걸어가는 동지, 민주주의 대한민국을 함께 만들어가는 민주당의 유능하고 강한 지도부 여러분을 믿는다"고 말했습니다.



마지막으로 이 대통령은 "존경하고 사랑하는 당원 동지 여러분, 우리는 하나다"라고 재차 강조했습니다.