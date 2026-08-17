구글, '여론 조작 정황' 한국 정치 유튜브 449개 폐쇄

▲ 구글 영향 공작 보고서

구글이 올해 2분기 조직적 영향 공작을 조사하는 과정에서 한국어 유튜브 채널 449개를 무더기로 폐쇄했습니다.구글은 지난달 31일 '2026년 2분기 영향 공작 보고서'를 공개했습니다.보고서에 따르면 올해 4~6월 구글이 폐쇄한 한국어 채널은 4월 22개, 5월 367개, 6월 60개 등 모두 449개에 달했습니다.특히 6·3 지방선거를 앞둔 5월에만 전체의 81.7%에 달하는 채널이 폐쇄됐습니다.5월에 적발된 채널은 한국 정부 비판 142개, 정부 지지 71개, 정부와 정당들 비판 53개, 정부 지지와 특정 정당 비판 43개 등으로 나타났습니다.4월에는 정치인들을 지지하고 특정 정당을 비판하는 22개 채널이 폐쇄됐으며, 6월에는 정부 또는 정당을 비판하는 콘텐츠를 게시한 60개 채널이 닫혔습니다.구글은 이들 채널을 '조직적 영향 공작' 조사 과정에서 폐쇄했다고 밝혔습니다.다만 어떤 방식으로 채널들이 서로 연계됐는지 등 구체적인 판단 근거는 공개하지 않았습니다.구글은 중국, 러시아, 이란 등 일부 국가 사례에서는 연계 국가나 운영 주체를 밝혔지만, 한국어 채널에 대해서는 배후 국가나 구체적인 운영 주체, 채널명 등 세부 정보는 공개하지 않았습니다.그동안 구글의 분기별 보고서에서 한국 정치 관련 콘텐츠를 올린 한국어 채널이 이처럼 대규모로 폐쇄된 것은 이례적입니다.2025년 2분기부터 2026년 1분기까지 같은 보고서에 한국어 관련 채널 폐쇄 내역은 단 한 건도 없었습니다.한편 같은 기간 구글이 조직적 영향 공작 조사 과정에서 폐쇄한 유튜브 채널은 모두 1만 8천522개에 달했습니다.연계 국가가 명시된 채널을 합치면 중국이 9천186개로 가장 많았고, 러시아 2천83개, 인도 1천778개, 아제르바이잔 981개 등이 뒤를 이었습니다.(사진=구글 블로그 캡처, 연합뉴스)