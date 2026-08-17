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카카오뱅크, 자사주 27만 주 소각 추진…"주주 가치 제고"

최승훈 기자
작성 2026.08.17 12:54 조회수
카카오뱅크, 자사주 27만 주 소각 추진…"주주 가치 제고"
카카오뱅크는 주주 가치 제고를 위해 보유 중인 자사주 27만 주를 소각할 예정이라고 오늘(17일) 밝혔습니다.

6월 말 기준 카카오뱅크가 보유한 자기주식은 총 53만 2천334주입니다.

카카오뱅크는 이 가운데 27만 주를 법정 기한 내 소각하고, 나머지 26만 2천334주는 임직원 보상 목적으로 활용할 계획입니다.

향후 관련 절차를 진행하는 과정에서 소각 및 처분 대상 주식 수는 변동될 수 있습니다.

카카오뱅크는 자사주의 구체적인 보유, 처분 계획을 담은 '자기주식보유처분계획'을 마련해 2027년 정기 주주총회에서 승인받을 예정입니다.

카카오뱅크 관계자는 "자사주 소각을 통해 주주 가치를 높이고, 잔여 주식은 임직원 보상에 활용해 회사의 지속적인 성장과 기업가치 제고에 기여하겠다"고 밝혔습니다.

(사진=카카오뱅크 제공, 연합뉴스)
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