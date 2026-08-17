뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

두산서 방출된 카메론, MLB 복귀전서 적시 2루타…4타수 1안타

이정찬 기자
작성 2026.08.17 11:41 조회수
두산서 방출된 카메론, MLB 복귀전서 적시 2루타…4타수 1안타
▲ 두산 베어스 시절 다즈 카메론

프로야구 두산 베어스에서 방출된 외야수 다즈 카메론(29·토론토 블루제이스)이 미국프로야구 메이저리그(MLB) 복귀전에서 동점 적시 2루타를 터뜨렸습니다.

카메론은 오늘(17일) 캐나다 온타리오주 토론토 로저스센터에서 열린 뉴욕 양키스와 홈 경기에 7번 타자 좌익수로 선발 출전해 4타수 1안타 1타점 1삼진을 기록했습니다.

카메론은 토론토가 0대1로 뒤진 5회말 원아웃 2루에서 좌익수 왼쪽으로 흐르는 적시 2루타를 터뜨렸습니다.

2루 주자 오카모토 가즈마가 홈을 밟아 카메론은 MLB 복귀 첫 안타를 동점 적시타로 장식했습니다.

토론토는 연장 10회 끝에 3대 4로 졌습니다.

올해 두산 유니폼을 입고 KBO리그에 진출한 카메론은 75경기에서 타율 0.287(279타수 80안타), 9홈런, 43타점, OPS(출루율＋장타율) 0.833을 기록한 뒤 지난달 방출됐습니다.

두산이 외야보다 내야 보강이 필요하다고 판단한 데다 카메론도 기대만큼의 장타력을 보여주지 못했기 때문입니다.

미국으로 돌아간 카메론은 지난달 토론토와 마이너리그 계약을 맺었습니다.

트리플A 23경기에서 타율 0.367(79타수 29안타), 3홈런, 15타점, 10도루를 기록하며 좋은 타격감을 보이면서 빅리그 복귀 기회를 잡았습니다.

반면 두산이 카메론의 대체 외국인 타자로 영입한 유니오르 세베리노는 15경기에서 타율 0.235(51타수 12안타), 3타점, 6득점에 그쳐 지난 13일 1군 엔트리에서 제외됐습니다.

아직 홈런은 없습니다.

세베리노는 퓨처스(2군)리그에서 2경기 나와 6타수 3안타(1홈런), 2타점, 2득점을 기록하며 타격감을 조율하고 있습니다.

(사진=연합뉴스)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
매일 쌓이는 뉴스, 휙휙 넘기다 보면 오늘의 이슈가 한눈에! SBS 숏뉴스
이정찬 기자 사진
이정찬 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지