호날두, 내년 은퇴 시사…"다가오는 시즌이 축구 인생 마지막"

▲ 크리스티아누 호날두

축구 스타 크리스티아누 호날두(41·알나스르)가 다가오는 시즌이 자신의 현역 마지막 해가 될 가능성이 높다고 밝히며 은퇴를 시사했습니다.호날두는 오늘(17일) 공개된 잡지 '보그'와 인터뷰에서 "올해가 아마도 내 축구 인생의 마지막 해가 될 것"이라며 "멋진 유산을 남기고 떠나고 싶다"고 말했습니다.2002년 스포르팅(포르투갈)에서 프로 무대에 데뷔한 호날두는 맨체스터 유나이티드(잉글랜드), 레알 마드리드(스페인), 유벤투스(이탈리아)를 거쳐 현재 몸담은 알나스르(사우디아라비아)에 이르기까지 숱한 우승 트로피를 들어 올린 역대 최고의 축구 선수 중 한 명입니다.축구계 최고 권위의 상인 발롱도르를 5차례나 거머쥐었지만, 끝내 월드컵 트로피만큼은 추가하지 못한 채 경력을 마무리하게 될 것으로 보입니다.은퇴 후 계획을 묻는 말에 "축구가 떠난 빈자리가 아주 크게 남을 수 있기 때문에, 단 한 가지가 아니라 다양한 방식으로 시간을 채워야 한다"며 "은퇴 후에도 나를 바쁘게 할 일들은 무척 많을 것"이라고 답했습니다.이어 "더 많이 즐기고, 여행도 자주 다니며, 내가 정말 좋아하는 파델(padel·라켓 스포츠)을 치고 관전할 것"이라며 "지난 25년 동안 많은 희생이 뒤따랐던 만큼 그동안 내가, 그리고 우리(가족)가 이뤄낸 것들을 마음껏 누리고 싶다"고 덧붙였습니다.20년 넘게 세계 최고의 공격수로 군림해 온 호날두는 클럽과 국가대표팀을 통틀어 무려 976골을 쏟아부었습니다.현역 막바지에 접어든 호날두는 다가오는 이번 시즌에도 소속팀 알나스르 유니폼을 입고 뛰며 전인미답의 고지인 '개인 통산 1천 골' 대기록 달성에 도전합니다.(사진=연합뉴스)