거제·통영 '관측 이래 신기록'…최대 100㎜↑ 더

▲ 17일 오전 경남 거제시 연초면에서 집중호우로 흘러내린 토사에 발이 빠져 움직이지 못하던 시민을 소방대원들이 구조하고 있다.

거제를 포함한 경남에 기록적으로 많은 비가 내렸습니다.경남서부남해안에는 앞으로 100mm 이상 비가 더 내릴 수 있어 산사태와 저지대 침수 등 피해에 각별히 유의해야 합니다.기상청에 따르면 거제에는 오늘(17일) 새벽 1시 32분부터 1시간 동안 124.5mm의 '극한호우'가 내렸습니다.1972년 1월 24일 거제에서 기상관측을 시작한 이래 1시간 강수량으로는 신기록입니다.기존 기록은 2001년 7월 5일 기록된 96.5mm였습니다.부산 강서구 가덕도에도 새벽 2시 59분부터 1시간에 101.5mm의 비가 쏟아졌습니다.올여름 들어 1시간 100mm 호우는 이번 거제와 가덕도에서 처음 관측됐습니다.경남 통영엔 새벽 5시 11분부터 1시간 동안 97.4mm의 비가 내렸는데 1968년 1월 1일 통영에서 기상 관측을 시작한 이래 1시간 강수량 신기록에 해당했습니다.거제와 통영엔 오늘 들어 오전 11시 15분까지 542.1mm와 391.3mm의 비가 내렸는데 모두 각 지역에서 기상 관측을 시작한 이래 하루 내린 비로는 가장 많았습니다.비가 완전히 그치지 않아 일 강수량 기록은 늘어날 수 있습니다.강수가 시작한 지난 광복절 아침 9시부터 오늘 오전 11시까지 누적 강수량을 보면 거제 815.5mm, 통영 686.1mm, 가덕도 438mm, 경남 사천(삼천포) 379mm, 제주 한라산(남벽) 363.5mm 등 남해안과 제주산지에 많은 비가 쏟아진 것이 확인됩니다.거제와 통영 평년(1991∼2020년 평균) 여름 강수량은 935.1mm와 728.8mm인데, 이를 고려하면 두 지역엔 여름 한 철에 내릴 비 90%가 사흘 만에 내린 셈입니다.제13호 태풍 '돌핀'이 약화한 저기압이 우리나라 남서쪽에서 접근해 북동진해를 지나가면서 남해안과 제주를 중심으로 전국에 많은 비가 왔습니다.북반구에서는 저기압에서 반시계 방향으로 바람이 불어 저기압이 다가오면서 남쪽에서 고온다습한 바람이 불었고, 이 바람이 지형과 충돌하는 남해안과 제주에 비가 쏟아졌습니다.기상청은 오늘 오전까지 전국 대부분 지역에 비가 이어지고, 영남과 제주에는 밤까지 가끔 비가 내릴 것으로 예상했습니다.더 내릴 비의 양은 부산·울산·경남 남해안· 경남 동부 내륙 30∼80mm(경남 서부 남해안 많은 곳 100mm 이상), 경남 내륙(동부 내륙 제외)·경북 남동부· 울릉도·독도·광주·전남·제주 20∼60mm, 대전·세종·충남·전북·대구·경북 5∼40mm, 충북 5∼30mm, 수도권 5∼20mm, 강원 남부 5∼10mm, 강원중·북부 5mm 안팎 정도일 것으로 전망됩니다.오후 들어서는 제주를 제외한 전국에 소나기가 내릴 때가 있을 것으로 보입니다.(사진=경남소방본부 제공, 연합뉴스)